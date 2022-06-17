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عمر شويل - جدة حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1443 الجديد طريقة من أسهل الطرق لكل من يريد معرفة قيمة مبلغ المعاش المستحق له بعد التقديم وقبول طلبه سوف نقوم اليوم بعرضها من خلال موقع ثقفني بكافة التفاصيل التي يرغب المواطنين في معرفتها عن الضمان الاجتماعي.

حاسبة الضمان الاجتماعي المطور

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية طريقة من أسهل الطرق لكل من يريد احتساب مبلغ المعاش المستحق له بعد التقديم وقبول طلبه في مؤسسة الضمان الاجتماعي المطور وخطوات التسجيل الإلكتروني والشروط المطلوبة من كل من يرغب في التقديم للحصول عليه ولكل من بدأ البحث عن سلم الرواتب ويريد احتساب نسبة المبلغ المالي المستحق له من وزارة الضمان الاجتماعي المطور عليه القيام بإتباع الخطوات التالية التي قامت بوضعها الوزارة وتتمثل في الآتي:

يتم احتساب الدخل الشهري الخاص بالمتقدم بالطلب وجميع أفراد الأسرة.

سيتم اقتطاع نصف القيمة المالية للدخل الشهري الخاص به.

يتم إضافة نصف القيمة المالية للدخل الشهري له إلي الدخل الغير مكتسب من الدعم الحكومي المقدم له ويستثنى برنامج الدعم المساندة وأصحاب الهمم (ذوي الاحتياجات الخاصة).

يتم مقارنة نصف الراتب الشهري للمواطن الذي تم احتسابه مع النصف الآخر من قيمة مبلغ الدخل الشهري له وبين قيمة الحد الأدنى له.

يتم احتساب هذا حسب القاعدة التي قدمتها الوزارة وهي (1100ريال سعودي وذلك للشخص العائل و 550 ريال سعودي لجميع أفراد الأسرة).

ويمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والنمية الاجتماعية السعودية

شروط حاسبة الضمان الاجتماعي المطور

تختلف قيمة المعاش الشهري المقدم من مؤسسة الضمان الاجتماعي من شخص لآخر وذلك حسب عدد أفراد العائلة التي يعولها الشخص وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوضيح القيمة الخاصة بالحد المانع والأعلى لقيمة مبلغ المعاش الشهري المستحق له وذلك حسب عدد أفراد العائلة، من خلال بعض الشروط التي تتمثل في التالي:

تسجيل عدد أفراد الأسرة مع الشخص العائل لهم.

ما يثبت قيمة الدخل الشهري لكافة أفراد الأسرة.

تسجيل كافة الممتلكات الخاصة بجميع أفراد الأسرة التي يعولها صاحب الطلب.

وبهذا نكون قد قدمنا لكم تفاصيل كل ما يدور حول حاسبة الضمان الاجتماعي المطور الجديد لكل مواطن يريد التعرف عليها بالإضافة إلى