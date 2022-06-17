نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تسجيل مدة التأمينات والاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تسجيل مدة التأمينات تعتبر من أهم الأشياء التي تكون مصدر بحث للكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية سواء كان موظفين في القطاعين الحكومي أو الخاص أيضا تهم المتقاعدين “الذين خرجوا على المعاش” أو حتي ذوي الإعاقة، حيث تكون مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي الداعم الأساسي للكثير من الفئات الذين يحتاجون إلى دعم حقيقي.

ومن هذا المنطلق وجهت مؤسسة التأمينات الاجتماعية الدعوة للمشتركين على برامج التأمين، للاستعلام عن مستحقاتهم عبر موقعها الرسمي، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص والحكومي لمعرفة ما إذا كان لهم رصيد لم يتم صرفه عبر تقديم طلب من المستحق خلال الفترة الماضية.

وأكد المتحدث الرسمي أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تسعى إلى المحافظة على مصالح المشتركين، وسرعة وصول المستحقات إلى المستحقين، ونتيجة لتعذر وصول مستحقات بعض المشتركين فقد قامت المؤسسة بتدشين حملة توعية على وسائل الإعلام المختلفة بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي وإعلانات الطرق وذلك لتسهيل التواصل مع المستفيدين والاستعلام عن مستحقاتهم المالية.

ومن منطلق حرص مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وتقديم خدمة مميزة للمواطنين والمقيمين المغتربين في المملكة على حد سواء قال المتحدث الرسمي باسم المؤسسة الأستاذ عبدالله العبد الجبار أن شرائح المشتركين المستهدفين من استعلام رصيد التأمينات، وهم المواطنين العاملين بالقطاع الخاص أو القطاع الحكومية ممن بلغ سن الستين وأحيل للتقاعد أو المتقاعدين بسبب العجز وكذلك أفرد أسر المستفيد المتوفى من هاتين الفئتين، كل هذا يتم عبر رابط الاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية.

ويكون هذا النهج هو حرص من مؤسسة التأمينات الاجتماعية على مصالح المشتركين، و أيضا سرعة وصول المستحقات لأصحابها، وإعلانات الطرق لتسهيل التواصل مع المستفيدين أو أفراد أسرهم لاستلام مستحقاتهم المالية.

كما أن نظام التأمينات الاجتماعية حدد المشتركين المستفيدين من خدمة الاستعلام عن مستحقات تأمينية، ومن بين تلك الحالات من تقاعد بعد بلوغ سن ستون عام، أو من كان يعاني من حجز ما، أو أفراد عائلات من توفي من الحالات السابقة، ولم يتقدم أفراد عائلته لصرف المستحقات التأمينية، وبالتالي يكون موقع المؤسسة العامة للتأمينيات الاجتماعية، هو المقصد لرصد أو استعلام عن مستحقات التامين .

طريقة الاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية ورصيدها

نظام التأمينات الاجتماعية حدد المشتركين المستفيدين من خدمة الاستعلام عن مستحقات تأمينية، ومن بين تلك الحالات من تقاعد بعد بلوغ سن ستون عام، أو من كان يعاني من حجز ما، أو أفراد عائلات من توفي من الحالات السابقة، ولم يتقدم أفراد عائلته لصرف المستحقات التأمينية، وبالتالي يكون موقع المؤسسة العامة للتأمينيات الاجتماعية، هو المقصد لرصد أو استعلام عن مستحقات التامين برقم الهوية.

ويمكن من خلال موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة الانتقال إلى عدة خدمات أخرى يقدمها الموقع الإلكتروني بشكل سهل ومبسط مثل خدمة الاستعلام عن الراتب عبر التأمينات الاجتماعية هذا فضلا عن خدمة الاستعلام عن مدة اشتراك التأمينات الاجتماعية، استعلام معاش الضمان الاجتماعي وغيرها الكثير من الخدمات الإلكترونية التي توفر الكثير من العناء على المواطنين، ولكن من خلال السطور التالية سوف نشرح لكم طريقة الاستعلام عن المستحقات في التأمينات الاجتماعية في الخطوات التالية:

نقوم بالدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

الذهاب إلى الصفحة الرئيسية ورابط الاستعلام.

ثم نقوم باختيار الخدمات الإلكترونية.

تفتح منها قائمة جديدة ونختار منها الاستعلام عن راتب .

نقوم بإدخال رقم الهوية الخاص بالمستفيد.

وكلمة المرور ورمز التحقق الظاهر أمامك ثم نقوم بالضغط على عرض.

في حين وجهت مؤسسة التأمينات الاجتماعية الدعوة لمشتركيها أو من ينوب عنهم من العاملين بالقطاع الخاص أو الحكومي، للاستعلام عن أرصدتهم لدى التأمينات العامة الاجتماعية وتقديم طلب لصرف المستحقات.

شروط تسجيل مدة التأمينات الاجتماعية

وأتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية خدمتها المميزة الاستعلام عن التأمينات برقم الهوية أونلاين، والتي تمكن المستفيدين منها بالاطلاع على كافة البيانات والتفاصيل التي تختص بالتأمينات مثل: المستحقات التأمينية ورقم التأمين الخاص به ونظام اشتراك المستفيد في التأمين، بحيث يقوم هذا البرنامج بخدمة الكثير من المواطنين المستفيدين في المملكة العربية السعودية ولكن بشروط معينة تم الإعلان عنها في وقت سابق وهي:

يشترط عدم حصول المشترك على معاش أو مكافأة عن تلك المدة.

يشترط سن المشترك لا يتخطى 59 عام عن تقديم طلب ضم المدة.

يشترط ألا يكون المشترك استحق المعاش وفق النظام الأولي نتيجة العجز.

يشترط ألا تكون فترة المدة المطلوب ضمها أقل من 12 شهر.

يشترط ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير كما يجب على المشترك إتمام المدة التي حددها هذا النظام.

كيفية التحقق السريع من التأمينات الاجتماعية

الدخول إلى الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية.

تحديد خدمة التحقق السريع، بالنقر على خانة التحقق السريع من بين قسم الخدمات العامة.

ثم الضغط على خانة تحقق الآن.

ثم اختيار الخدمة التي تريدها من بين الخدمات المطرحة أمامك، وهي خدمة المستحقات الاجتماعية.

ثم قم بإدخال رقم السجل المدني، في المكان المخصص له.

قم ادخل رمز التحقق في الخانة المحددة له.

ثم اضغط بعد ذلك على خانة التحقق.

رقم التأمينات الاجتماعية

هناك بعض الأشخاص الذين لا يستطيعون التعرف على طرق التواصل مع التأمينات الاجتماعية، ولكن هناك أرقام يمكن من خلالها التواصل مع التأمينات الاجتماعية، والتعرف على الخدمات التي تقدمها مؤسسة التأمينات.

وفي حالة كان الشخص يريد أن يقدم اقتراح أو التماس خاص به إلى مؤسسة التأمينات، أو لديك أستفسار بخصوص بعض الأمور، بالإضافة إلى الرغبة في القيام بتحديث المعلومات، أو الحصول على رقم اشتراكك، فعليك القيام بالتواصل على الرقم المخصص للمؤسسة تأمينات العامة وهو رقم مجاني: 8001243344.

كما يمكن التواصل مع المؤسسة عبر رقم هاتفي آخر وهو : +966 11 808 7777، ويتم التواصل مع المؤسسة في جميع أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت، من الساعة الثامنة حتى الساعة الرابعة مساءً، كما يمكن لك أن تتعرف على الخدمات الخاصة بالتأمينات من خلال رقم السجل المدني، وكذلك كتابة رقم الهوية، ويتم ذلك من خلال الموقع الخاص بالتأمينات الاجتماعية.

وكل هذا يأتي ضمن مساعي مؤسسة التأمينات الاجتماعية لتقديم خدمة أفضل لجميع المستفيدين من التأمينات بصفة عامة سواء كان مواطن سعودي أو مقيم مغترب، ومن هنا دائما تسعى المؤسسة إلى توفير كافة سبل الراحة لعملائها واختيار الأفضل لهم دائما.