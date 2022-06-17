نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الشروط.. قسط الآن أي ipad جديد بسعر الكاش من مكتبة جرير 2022 في المقال التالي
لا تقتصر خدمات مكتبة jarir في المملكة العربية السعودية على البيع بالتقسيط إذ تمتد خدماتها إلى ما بعد البيع، فيمكن تقسيط آيباد أبل من جرير 1443 وصيانته في أي وقت من خلال مراكز الصيانة التابعة للمكتبة، وبالتالي فإن العميل يستفاد من عرض التقسيط وفي الوقت نفسه يضمن صيانة الجهاز إذا تعرض إلى أي مشكلة، وتشترك ثمانية بنوك في هذا العرض، إذ لا بد من الاتصال على البنك التابعين له بعد استيفاء الشروط المقررة من جرير، لإتمام عملية الشراء بالتقسيط، وهذ البنوك هي: البنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك الجزيرة، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الإمارات دبي الوطني.
شروط تقسيط آيباد أبل من جرير 1443 بسعر الكاش
وحددت مكتبة جرير في السعودية شروط وضوابط تقسيط آيباد أبل من جرير 1443 بفائدة 0%، لجميع العملاء في المملكة، الذين يمتلكون البطاقات الائتمانية التابعة للبنوك المشاركة في العرض، وهي كالتالي:
- الذهاب إلى موقع جرير الرسمي واختيار الآيباد المراد تقسيطه.
- يبدأ العرض من مكتبة جرير على الآيباد من يوم الخميس 16 يونيو 2022، ويستمر إلى يوم الخميس الموافق 7 يوليو 2022م.
- ويسري العرض من خلال معارض مكتبة جرير أو عبر الموقع الإلكتروني للمكتبة في السعودية.
- قد يجري تطبيق شروط أخرى حسب السياسة الداخلية للبنوك المشاركة، كما أن العرض لا يشمل بطاقات الائتمان المدفوعة مسبقًا.
- بمجرد إتمام عملية الشّراء يُخصم كامل المبلغ من حساب العميل في البنك التابع له، وسيقوم البنك بقبول طلب التقسيط لمدة عام بعد التواصل معه.
- لا بد من أن تكون عملية الشراء بقيمة ألف و200 ريال سعودي فما فوق.
كيفية الاستفادة من خدمات ما بعد البيع من مكتبة جرير
وتتيح مكتبة جرير في السعودية خدمات ما بعد البيع، التي يمكن الاستفادة منها في صيانة ipad من شركة أبل الأمريكية، والذي تم شراؤه من جرير بالتقسيط، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:
- الدخول إلى رابط خدمات ما بعد البيع عبر الموقع الإلكتروني لمكتبة جرير.
- إدخال رقم الهاتف الجوال، ورمز الدولة.
- كتابة رقم طلب الصيانة.
- النقر على إرسال، لتلقي الرد بشأن صيانة الجهاز.
وفي حالة وجود أي سؤال مُتعلق بعرض التقسيط يُمكن الإتصال على رقم مكتبة جرير الموحد 920000089.
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