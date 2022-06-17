تحديث بيانات حساب المواطن بالخطوات ورابط الدخول وتقديم طلبات الاعتراض

أوضح برنامج حساب المواطن في الفترة الأخيرة بعد إيداع الدفعة 55 شهر يونيو حول ضرورة تحديث البيانات، فقد استقبل برنامج حساب المواطن العديد من التساؤلات والاستفسارات حول سبب منع صرف الدفعة لبعض الأشخاص المستفيدين، وجاء توضيحاً من قبل خدمة المستفيدين عبر حساب المواطن حول ضرورة التحديث بشكل مستمر لكي يتم الاستفادة من صرف الدعم بشكل مباشر بمجرد الدخول على الرابط الرسمي لحساب المواطن، ويضم برنامج العديد من الخدمات الإلكترونية العديد من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها ومن ضمن هذه الخدمات (تحديث البيانات – تقديم طلبات الاعتراض)، ونوضح من خلال موقعنا ثقفني كيفية تحديث بيانات المستفيدين للتمكن من الحصول على الدعم دون أي مشاكل، وتقديم طلبات الاعتراض بالخطوات، ورابط الدخول.

تحديث بيانات المستفيدين من حساب المواطن:

بعد تساؤل العديد من الأشخاص المستفيدين في الدفعة الأخيرة 55 شهر يونيو أجاب برنامج حساب المواطن من خلال تويتر عن ضرورة تحديث بيانات المستفيدين، حيث تتيح هذه الخدمة لكافة الأشخاص المستفيدين إمكانية تحديث البيانات للحصول على الدعم بدون أي مشاكل، فمن المعروف إنه بمجرد حدوث تغيير في إحدى البيانات يجب تحديثه في إدارة حساب المواطن، ويتم ذلك من خلال الدخول على الرابط الرسمي لبرنامج حساب المواطن، ويتم من خلال بعض الخطوات وهي:

الدخول على الرابط الرسمي حساب المواطن

يقوم المستفيد بتسجيل الدخول

اختيار أيقونة تحديث بيانات المستفيدين

إدخال البيانات الجديدة التي تم تغييرها

الضغط على ايقونة تحديث.

تقديم طلبات الاعتراض:

تعد خدمة تقديم طلبات الاعتراض من أهم الخدمات التي تزداد عليها عمليات البحث بمجرد الانتهاء من إيداع المبالغ المالية في الحسابات البنكية للاشخاص المستفيدين، والتمكن من حساب قيمة الدعم إذا كان هناك زيادة أو نقصان، فالهدف من استخدام هذه الخدمة هو تقديم طلب اعتراض على قيمة الدعم إذا جاء مفاجئ للمستفيد من البرنامج، ويتم بدء تفعيل الخدمة بعد مرور 10 أيام من الإيداع والصرف، ويتم من خلال الدخول على الرابط الرسمي حساب المواطن.

كيفية تقديم طلبات الاعتراض بالخطوات: