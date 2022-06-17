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عمر شويل - جدة بوابة ريف للأسر المنتجة استعلام عن دعم ريف ، حيث قام برنامج دعم الريف للأسر المنتجة بتوفير بعض الخدمات الإلكترونية للدعم الريفي وذلك من خلال التسجيل في منصة ريف وتقدم لهم هذه المنصة من أهم وأكبر المنصات التي قامت بتقديمها وزارة البيئة والمياه والزراعة وتعمل على خدمة المواطنين السعوديين وتم توفير عدد من الشروط والخطوات المهمة على المتقدم بالطلب توفير هذه الشروط وإتباع الخطوات التي تم وضعها لبعض الفئات المستهدفة المستحقة للحصول على هذا الدعم.

بوابة ريف للأسر المنتجة استعلام

قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بوضع بعض الخطوات لكل من يريد الاستعلام عن برنامج الدعم الريفي للأسر المنتجة وذلك لكل من يريد الاستفادة منه، وعلى كل من يريد الاستعلام إتباع كافة الخطوات التي تم وضعها وسنقدمها لكم الآن في سطورنا القادمة:

يجب الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمنصة دعم ريف للأسر المنتجة

اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية والضغط عليها.

من خلال الخدمات الإلكترونية يتم الضغط على أيقونة استعلام.

إدخال جميع البيانات المطلوبة الخاصة بصاحب طلب الاستعلام.

النقر على زر تحقق من صحة جميع البيانات التي تم تسجيلها.

النقر على أيقونة بحث.

وأخيرا في حالة إذا كانت جميع الخطوات والبيانات المطلوبة صحيحة سيظهر للمستخدم للخدمه جميع المعلومات الخاصة بدعم الريف.

خطوات التسجيل في دعم ريف

لكل من يرغب في تسجيل الدخول على منصة دعم ريف للأسر المنتجة والاستعلام عن كافه الخدمات المقدمة من خلال هذا الدعم للمستفيدين منه عليه القيام بإتباع الخطوات التي تم وضعها لذلك من هذه الخطوات التالية:

الدخول المباشر على المنصة الإلكترونية الرئيسية الخاصة بدعم الريف.

النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

تسجيل رقم الهوية الوطنية الخاصة بصاحب الطلب.

تسجيل كلمة المرور الخاصة به.

إدخال رمز التحقق المرئي له.

وأخيرا يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

والجدي بالذكر انه يوجد رقم لخدمات دعم ريف مجاني الموحد حيث قام المسؤولين عن برنامج الدعم الريفي بوضع رقم موحد مجاني للمواطنين كي يتم التواصل بين الدعم والمواطن في حالة الاستفسار عن أي شي يخص الدعم وهو (19930)

خطوات تسجيل دعم الريف للمتقاعدين

من خطوات التسجيل في برنامج دعم الريف للمتقاعدين ما سوف نقدمه لكم من خلال هذه السطور:

يتم الدخول على المنصة الإلكترونية الخاصة بدعم الريف.

اختيار زر تسجيل الدخول والضغط عليه.

تسجيل رقم الهوية الوطنية الخاصة بصاحب الطلب.

إدخال كلمة المرور الخاصة به.

إدخال رمز التحقق المرئي له.

وأخيرا يتم النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

المبلغ المالي المحدد لدعم الريف للأسر المنتجة

تم تحديد المبالغ المالية المستحقة للمستفيدين من برنامج دعم الريف للأسر المنتجة والذي يبدأ من 3,5 ريال سعودي على زراعة كل شجرة جديدة، كما يتم احتساب القيمة المضافة الخاصة بدعم الريف للأسر المنتجة من قيمة رأس المال التي تم تسجيلها في طلب الحصول على الدعم والتسجيل فيه والتي تصل إلى 10%، وقد تحدد الحد الأقصى للمبلغ المالي المقدم من برنامج دعم الريف للأسر المنتجة إلى 4500 ريال سعودي عن كل شهر.