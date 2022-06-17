نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمواطن والمقيم 200,000 بدون تحويل راتب وبدون كفيل في المقال التالي
عمر شويل - جدة متوفر 200,000 ريال سعودي لكافة المواطنين السعوديين وأيضاً المقيمين فيبحث العملاء دائماً عن أحدث العروض التمويلية الميسرة والتى تتمتع بالمزايا التى يحتاج إليها العميل المتقدم فتلك التمويل الذى نتحدث عنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية وأيضاً يتمتع بإيداع فوري لقيمة التمويل خلال 24 ساعة وسوف نتحدث من خلال مقالنا عن خطوات طلب التمويل.
للمواطن والمقيم 200,000 بدون تحويل الراتب من التيسير
يحصل العميل على الموافقة الفورية على طلب التمويل من شركة التيسير للتمويل بالسعودية وذلك لجميع العملاء السعوديين وكذلك المقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية ولكن هناك عدد من الشروط الواجب توافرها لدى العميل المتقدم وهي
- 3800 ريال سعودي هو الحد الأدنى للراتب الشهري للمواطن السعودي المتقدم.
- كذلك 7000 ريال سعودي هو الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل المقيم المتقدم.
- كما لابد أن لا تقل مدة عمل المتقدم عن 6 أشهر عند التقديم.
- 21 عام هو الحد الأدنى لسن العميل الراغب في طلب التمويل من التيسير سواء السعوديين أو المقيمين.
خطوات طلب التمويل من شركة التيسير
كافة العملاء السعوديين وأيضاً المقيمين متاح لهم طلب التمويل الكاش ءات الإيداع الفوري لمبلغ التمويل من شركة التيسير من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي النقدي واكتمال طلب التمويل من خلال إدخال البيانات المطلوبة للحصول على التمويل.
مزايا التمويل الشخصي الكاش من شركة التيسير
القرض الشخصي السريع من شركة التيسير بالمملكة العربية السعودية يمكن الحصول عليه كل المواطنين السعوديين وأيضاً المقيمين وبه العديد من المزايا الأخرى وهي
- يمتاز التمويل الشخصي من شركة التيسير بأنه كاش.
- كذلك يمتاز تمويل شركة التيسير بأنه متوافق مع أحكام الإسلام بالمملكة العربية السعودية.
- يمتاز أيضاً تمويل شركة التيسير بأنه لا يشترط وجود كفيل.
- لا يشترط أيضاً تحويل الراتب الشهري عند طلب التمويل.
- ربما يصل قيمة التمويل الشخصي من شركة التيسير إلى 200,000 ريال سعودي.
- يمتاز أيضاً تمويل شركة التيسير بأنه ذات هامش ربح تنافسي وكذلك ثابت طوال فترة التمويل.
- كما يتم إيداع قيمة التمويل بصورة فورية خلال 24 ساعة.
- يستطيع العميل من التسوية المبكرة خلال فترة التمويل.
- وأهم المزايا أن التمويل الشخصي من شركة التيسير متاح للمواطن السعودي وأيضاً المقيم.
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