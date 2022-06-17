نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز إنجاز منصة التأشيرات الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز تعد من أهم الخدمات التي تقدمها منصة التأشيرات الإلكترونية إنجاز للمواطنين والمقيمين، وغيرهم من الأفراد الراغبين في زيارة المملكة، وقد أطلقتها وزارة الخارجية لتحقيق هذا الغرض، بالإضافة إلى الاستعلام عن صلاحية التأشيرة وغيرها من الطلبات التي ترتبط بتمديد التأشيرة، وطلب زيارة عائلية، واستخراج تأشيرة الحج والعمرة، وغيرها من الخدمات التي أصبح الحصول عليها أسهل من خلال بعض الإجراءات الإلكترونية البسيطة عبر منصة إنجاز.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز إنجاز

توفر منصة إنجاز خدمة الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز من خلال الرابط الرسمي، بالطريقة الآتية:

افتح رابط منصة إنجاز للتأشيرات. حدد نوع الطلب في قطاع الاستعلام. اختر الاستعلام عن تأشيرة. اكتب رقم الطلب أو رقم الجواز. أدخل رقم السجل المدني الخاص بالمستخدم لذلك. أعد كتابة رمز التحقق البشري كما هو بالشكل المتاح أمامك. اضغط على خيار استعلم، ثم انتظر حتى يتم تحميل البيانات.

الاستعلام عن تأشيرة برقم الهوية

توفر منصة أبشر أيضًا خدمة الاستعلام عن تأشيرة برقم الهوية، وذلك لمقدم الطلب من داخل المملكة، وهذا يرجع لكونها المنصة المعتمدة داخل المملكة لإنهاء الخدمات والإجراءات الحكومية، وذلك كالتالي:

اذهب إلى رابط منصة أبشر. اختر ابشر أفراد، ثم تسجيل الدخول باسم المستخدم ورقم الهوية. اختر خدمات الاستعلام من قائمة الخدمات الإلكترونية لذلك. اضغط على الاستعلام عن التأشيرة. أدخل رقم الهوية وغيره من البيانات إن وجد. اضغط على خيار استعلام.

منصة إنجاز تسجيل الدخول

الاستفادة من خدمات منصة إنجاز للمواطنين والمقيمين، وكذلك الزوار وقطاع الأعمال يتطلب تسجيل الدخول، وذلك من خلال فتح الرابط الرسمي لمنصة التأشيرات الإلكترونية، الضغط على خيار الدخول، ثم يحدد دخول الأفراد أم الجهات الحكومية والأعمال، بشكل تلقائي ينتقل المستخدم إلى صفحة الدخول، في حالة كان الفرد من المواطنين أو المقيمين يتم تسجيل دخول إنجاز عبر النفاذ الوطني الموحد، وإذا كان من الزوار فيتم الدخول من خلال كتابة بيانات البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم رمز الصورة وفي النهاية النقر على تسجيل الدخول.

بهذا تكون انتهيت من تسجيل دخول منصة إنجاز، ويمكنك الآن الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الطلب.