فرصة متتعوضش حتى 6 يوليو.. قسط الآن آيفون 13 بفائدة 0% من جرير والشروط المطلوبة 2022

تتميز مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية بالعروض التي تُعلنها باستمرار لتلبية احتياجات العملاء، إذ من الممكن تقسيط آيفون 13 بفائدة 0% من جرير 1443هـ، بدلا من شراء الهاتف كاش، وهو ما لا يتناسب مع كثير من الفئات في المجتمع السعودي، سيما في ظل غلاء الأسعار، جراء الأزمات العالمية الناتجة عن الحرب الأوكرانية الروسية، إضافة إلى تداعيات الأمراض الوبائية وعلى رأسها كورونا المستجد.

كيفية تقسيط آيفون 13 بفائدة 0% من جرير

وبخطوات بسيطة يمكن لأي عميل تقسيط آيفون 13 بفائدة 0% من جرير بدلا من شرائه كاش بسعر عالٍ، وذلك على النحو التالي:

زيارة الموقع الإلكتروني لمكتبة جرير السعودية، واختيار الهاتف الذي نريد شِرائه بالتقسيط. دفع ثمن الهاتف بإحدى البطاقات الائتمانية التابعة للبنوك المشاركة في العرض، وهي الأهلي، والراجحي، والرياض، وساب، والجزيرة، والعربي، والإمارات دبي الوطني، والسعودي الفرنسي، والسعودي للاستثمار. زيارة أحد فروع مكتبة جرير المنتشرة في أنحاء المملكة للانتهاء من عملية الشراء واستلام الهاتف.

شروط شراء جوال iphone 13 من جرير بالتقسيط

وحددت مكتبة جرير في السعودية، عددًا من الشروط والضوابط التي يجب استيفائها لشراء جوال iphone 13 بالتقسيط وبهامش ربح 0%، وهي كالتالي:

العرض لا يشمل بطاقات الائتمان المدفوعة مسبقًا، كما أنه يسري من 16 يونيو حتى 6 يوليو 2022.

لا بد من أن يكون الحد الأدنى لثمن الهاتف 1200 ريال سعودي، وهذا الشّرط ينطبق على جميع إصدارات آيفون 13 من شركة أبل الأمريكية.

بالنسبة لحاملي البطاقات الائتمانية للبنك الأهلي السعودي يكون الحد الأدنى للشراء 3 آلاف ريال سعودي لتقسيط 12 شهرًا وألف ريال لتقسيط 6 أشهر.

يجب على العميل الدفع باستخدام أي من بطاقات الائتمان من البنوك المشاركة، وبالنسبة لمصرف الراجحي تتم عملية الشراء ببطاقة مرابحة الائتمانية فقط.

يُمكن لعملاء بنكي الأهلي وساب تحويل معاملاتهم إلى أقساط مباشرة عبر الخدمات المصرفية أونلاين، وللبنوك الأخرى، لا بُد من الاتصال بالبنك بعد 48 ساعة من استلام فاتورة الشراء لتحويل عملية الشراء إلى أقساط 0%.

ما هي البنوك المشاركة وكيفية طلب القسط؟

يُشارك نحو 8 بنوك في هذا العرض مع مكتبة جرير، ولطلب التقسيط يُرجى اتباع الآتي: