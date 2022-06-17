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عمر شويل - جدة وظائف رئاسة الحرمين وشروط التقديم وموعد التقديم ، تفاصيل وظيفة رئاسة الحرمين 1443 حيث أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، عبر الإدارة العامة للموارد البشرية في الرئاسة ، عن طرح عدد من الوظائف المؤقتة.

للسعوديون رجالاً ونساءً للعمل مؤقتاً في المسجد الحرام لموسم حج 1443 هـ ، سنتحدث عبر موقع ثقفني عن تفاصيل هذه الوظائف ، وطرق التقديم لها ، والشروط المطلوبة.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الهيئة المشرفة على إدارات الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومقرها مكة المكرمة. كما يوجد بالمسجد الحرام أقسام دينية وفنية وخدمية وإدارية. كما يوجد بمكة المكرمة معهد الحرم المكي ، ومجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة ومكتبة المسجد الحرام بمكة المكرمة. يوجد معرض لعمارة الحرمين الشريفين. كما يوجد بالمدينة المنورة وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي والأقسام الدينية والخدمية والفنية بالمسجد النبوي في عام 1381 هـ ، أصبحت رئاسة شؤون المسجد الحرام تابعة لإدارة الأوقاف ، وبعد ذلك استقلت عن دائرة الأوقاف ، وخضعت لدائرة الإرشاد والتوجيه وشؤون البلاغة. تولى سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله أول رئيس لها.

وظائف رئاسة الحرمين

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية ، عن حاجتها لموظفين مؤقتين من السعوديين والسعوديين فقط للعمل في المسجد الحرام خلال موسم حج 1443 هـ. .

يبدأ التقديم يوم الجمعة 18/11/1443 هـ وينتهي يوم السبت 19/11/1443 هـ الذي يوافق 17 يونيو 2022 م وينتهي يوم السبت 18 يونيو 2022 م.

يمكن لأي شخص يستوفي الشروط العامة المحددة التسجيل في هذه الوظائف بطريقة إلكترونية بسيطة.

شروط التقديم وظائف رئاسة الحرمين

حددت رئاسة الحرمين الشريفين عددًا من الشروط اللازمة للتقدم للوظائف المعلن عنها ، وهي:

التقيد بمواعيد التقديم والتي تبدأ يوم الجمعة 18 ذو القعدة 1443 هـ وتنتهي يوم السبت 19 ذو القعدة 1443 هـ.

الوظائف للرجال والنساء السعوديين فقط.

يجب أن يكون المتقدم دائمًا جاهزًا للعمل في أي وقت.

ألا يعمل المتقدم في أي وظيفة أخرى.

أدخل جميع البيانات بشكل صحيح وعلى مسؤولية مقدم الطلب.

تجهيز المستندات الثبوتية لتقديمها وقت المقابلة.

النجاح في المقابلة الشخصية.

موعد التقديم لوظائف رئاسة الحرمين

حددت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام موعدا محددا للتقدم للوظائف المؤقتة خلال موسم الحج لعام 1443 هـ. يبدأ التسجيل يوم الجمعة 18/11/1443 هـ وتنتهي يوم السبت 18 يونيو 2022 م.

كيفية التقديم لوظائف رئاسة الحرمين

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، عبر الإدارة العامة للموارد البشرية في رئاسة الجمهورية ، طرح عدد من الوظائف المؤقتة للرجال والنساء السعوديين للعمل مؤقتا في المسجد الحرام لأداء فريضة الحج. موسم 1443 هـ. قدمت طريقة إلكترونية مبسطة للتقديم باتباع الخطوات التالية: