نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازة الأبوة في السعودية من نظام الخدمة المدنية.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة إجازة الأبوة في السعودية عبارة عن إجازة يمنحها قانون العمل في المملكة العربية السعودية للآباء ممن رُزقوا بمولود جديد، حتى يتمكنوا من تسجيله واستكمال إجراءات إجازة الأم من العمل بعد الوضع، وذلك في إطار حرص الحكومة السعودية على توفير جميع وسائل وسبل الراحة للمواطنين.

إجازة الأبوة في السعودية

تبلغ مدة الإجازة ثلاثة أيام في الأسبوع الأول من ولادة الطفل، يتم منحها للأب لاستكمال إجراءات تسجيل المولود.

مع العلم أنها إجازة مدفوعة الأجر كاملاً دون أي خصومات وذلك حسب ما أقره نظام الخدمة المدنية في السعودية.

حيث أصدر مجلس الوزراء موافقته على قرار منح إجازة الأبوة لجميع موظفي القطاعين الحكومي والخاص، وذلك يوم الاثنين المنعقد الموافق 6 من يونية 2022

لائحة إجازات نظام الخدمة المدنية في السعودية 1443

يحرص نظام الخدمة المدنية السعودي على منح مجموعة من الإجازات للعاملين بالقطاع العسكري أو المدني تطبيقًا للمادة رقم 113 من قانون العمل.

والجدير بالذكر أنها تكون إجازات مدفوعة الأجر بالكامل، وتتمثل فيما يلي:-

الإجازات العادية.

الإجازات الاستثنائية.

عطلة الدراسة.

إجازة أداء الامتحانات.

إجازة الأمومة التي يتم منحها للمرأة بعد الولادة ولمدة 70 يوم متتاليين، وفي حالة إصابة المولود بإعاقة أو مرض يمكن تمديد فترة الإجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر إضافي.

الإجازة الإضطرارية التي يطلبها الموظف لظروف طارئة.

إجازة الوفاة لاستكمال إجراءات استخراج تصريح الدفن، والتي تبدأ منذ يوم الوفاة ولمدة خمسة أيام متتالية، وفي حالة زيادة مدة الإجازة عن الحد المسموح يدخل ذلك تحت بند إجازة بدون راتب.

كما تتضمن الإجازة المرضية التي يطلبها العامل في حالة مرضه.

إجازة مرافقة المريض والتي يمكن أن تطلبها الزوجة مثلاً لمرافقة أحد أفراد الأسرة في الحالة المرضية مثل الزوج أو الأبناء.

بالإضافة إلى إجازة غسيل الكلى لمرضى الفشل الكلوي.

إجازة زواج يحصل عليها العامل لمدة خمسة أيام.

وأخيرًا إجازة المشاركة الوطنية.

بذلك نكون قد انتهينا من التعرف على كافة تفاصيل إجازة الأبوة في السعودية ، والتي تم إصدار قرار بها في مرسوم ملكي عام 1426 هـ، حيث يتم منح إجازة للأب لمدة ثلاثة أيام متتالية في الأسبوع الأول من ولادة طفل جديد.