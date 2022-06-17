التقديم على البيت المجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي وشروطه

التقديم على البيت المجاني الذي أتاح لمستفيدي الضمان الاجتماعي سهل الكثير على المحتاجين لمسكن مناسب يتوافق مع ظروف المعيشة وصعوبات الحياه، ولذلك قدمت وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان مبادرة البيت المجاني لجميع الفئات خاصة أصحاب الدخل المحدود لتحقيق استقرارهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ويقدم الضمان الاجتماعي كثير من الخدمات وتعمل على ضمان وصول الدعم لمستحقيه من محدودي الدخل بطريقة مضمونة وعادلة تتميز بالشفافية ويقدم أيضا تسجيل مستفيدات الضمان الاجتماعي في برنامج سكني في المملكة.

وتقدم الوزارة مبادرات كثيرة منها إطلاق العديد من المخططات السكنية المدعومة سكنى والإسكان التنموي وغيرها لرفع مستوى السكن ويتم التقديم على البيت المجاني وفقا لشروط يحددها الوزارة، والأرملة أيضًا يحق لها التسجيل في الإسكان التنموي في حال كانت من مستفيدي الضمان الاجتماعي وسواء كانت تعيل أطفال أم لا يمكنها التسجيل في الحالتين، قد أطلق فرع وزارة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية بمنطقة عسير ملتقى التمكين لتوظيف مستفيدي الضمان الاجتماعي بالمنطقة، وقد أوضح مدير الفرع هادي الشهراني أن الملتقى يهدف إلى تزويد مستفيدي الضمان الاجتماعي بممكنات تساعدهم في الاعتماد على الذات ونشر ثقافة العمل لدى المستفيدين وتحفيزهم للحصول على ما يتوافق مع قدراتهم ومهاراتهم.

التقديم على البيت المجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي

الدخول على موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ثم الضغط على تقديم طلب دعم سكني. ثم كتابة كافة البيانات المطلوبة ومنها اسم المستخدم ورقم الهوية ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد. والنقر على كلمة إرسال. يتم دراسة الطلب الخاص بك والتأكد من أهليته إذا كان من المشمولين بالدعم أو لا من قبل اللجنة المختلفة. وصول رسالة على الرقم الذي قمت بإدخاله عند التسجيل تفيد بالموافقة.

الشروط المطلوبة للحصول على البيت المجاني

أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية. ألا يقل العمر عن 25 سنة وأن يكون صاحب الطلب من المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي. أن يكون من محدود الدخل ولا يكون لديه دخل شهري. لا يحصل على الدعم السكني ولا يكون لديه منزل موثق باسمه. في حال كانت المتقدمة مُطلقة فلا بد أن يكون قد مر 24 شهر على الأقل على طلاقها. وإن كانت أرملة يحق لها التقديم ولكن إذا كانت من المستفيدين من الضمان.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي في السعودية

الايقل عمر صاحب المعاش عن 35 عام. يكون من كبار السن والشيوخ الغير قادرين على العمل والمجهود. الشباب فوق 35 سنة ممن لا يمتلكون عمل خاص بهم أو أي وظائف حكومية اخرى. الأرامل والمطلقات من النساء من محدودي الدخل والأسر. الأسر محدودة الدخل الغير قادرة. الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرات الخاصة.

في حال توقف دعم الضمان عن المستفيد لسبب ما يبقى المسكن للمستفيد ويتابع تسديد الأقساط لحين سداد كامل المبلغ وحتى يصبح المنزل ملك للمستفيد ولا يخرج المنزل من ملكية المستفيد. هذا كان كل ما يخص برنامج الاسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي وطريقة الحصول على الدعم.