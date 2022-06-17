نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبادرة الإعفاء من الغرامات .. تعرف على الحالات المشمولة والغير مشمولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مبادرة الإعفاء من الغرامات هي مبادرة قامت بإطلاقها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية ابتداءً من يوم 1 من شهر يونية 2022 م، بهدف تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا على المنشآت، وفي المقال نوضح لمتابعي موقع ثقفني تفاصيل المبادرة والحالات المشمولة بذلك والغير مشمولة.

تفاصيل مبادرة الإعفاء من الغرامات

أقرت هيئة الزكاة والضريبة مبادرة الإعفاء بداية من الأول من يونية الجاري لعام 2022 م / 1443 هـ.

مع العلم أنه لا يدخل ضمن المبادرة الحالات التي تم توقيع الغرامة عليها قبل تاريخ 1 يونية 2022 م.

كما أن حالات التهرب الضريبي لا تدخل أيضًا ضمن مبادرة الإعفاء من العقوبات المالية.

تمتد المبادرة لمدة ستة أشهر بداية من يوم الأربعاء الموافق 1 من يونية 2022 م وحتى يوم 30 من نوفمبر 2022 م.

الحالات المشمولة من مبادرة الإعفاء من الغرامات

أوضحت هيئة الزكاة والجمارك والضريبة في بيان رسمي لها الحالات المشمولة من المبادرة والتييتم إعفاءها من الغرامات المالية، وتتمثل فيما يلي:-

غرامة التأخر في التسجيل في جميع أنظمة الضرائب.

غرامة التأخر في السداد عن الموعد المحدد.

يدخل في ذلك أيضًا غرامة التأخر في تقديم كافة الإقرارات الضريبية.

الإعفاء من غرامة تصحيح الإقرار الخاص بضريبة القيمة المضافة.

غرامة الأحكام العامة المتعلقة بضريبة القيمة المضافة.

وأخيرًا غرامات المخالفات الخاصة بالضبط الميداني لتطبيق أحكام الفواتير الإلكترونية.

الحالات غير المشمولة بالمبادرة

كما أفادت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” أن هناك بعض الحالات التي لا تشملها مبادرة الإعفاء، والتي تتمثل فيما يلي:-

الغرامات المالية الناتجة عن حالات التهرب من الضرائب.

الغرامات التي تم توقيعها على المنشآت قبل تاريخ المبادرة في الأول من يونية 2022 م.

كما أن الغرامات الناتجة عن التأخر في سداد الأقساط المستحقة بتاريخ دفع بعد تاريخ انتهاء المبادرة في 30 نوفمبر 2022 غير مشمولة بالعفو.

بذلك نكون انتهينا من تقديم كافة التفاصيل عن مبادرة الإعفاء من الغرامات التي أطلقتها هيئة الزكاة والجمارك والضريبة في المملكة العربية السعودية،وأعلنت عنها عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، وأوضحنا الحالات المشمولة بالعفو والغير مشمولة.