خطوات تجديد جواز السفر السوري من السعودية 2022 والأوراق المطلوبة

خطوات تجديد جواز السفر السوري من السعودية 2022 متاح من قبل المركز القنصلي السوري لجميع المواطنين السوريين، بحيث يمكن تقديم الطلب إلكترونيًا، وذلك بعدما تكون جوازات السفر الخاصة بهم قد أوشكت على الانتهاء أو حتى صفحات الجوازات قد شارفت على الامتلاء، ولتجديد جواز السفر السوري، سيكون عليك تقديم الطلب باتباع بعض التعليمات، مع تقديم بعض الأوراق المطلوبة كما سنقوم بالتوضيح لكم.

خطوات تجديد جواز السفر السوري من السعودية 2022

ولتجديد جواز السفر من خلال المركز القنصلي السوري، سيكون عليك اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على موقع المركز القنصلي السوري الإلكتروني. قم من النافذة التي سيتم فتحها بالنقر على “طلب معاملة” ثم اضغط على تجديد جواز السفر. قم بسداد رسوم الخدمة المطلوبة. سيتم بعد تنفيذ عملية الدفع بمعالجة المعاملة. سيصلك من الموقع الإلكتروني إيميل يطلب إرسال فيديو مشاهدة. عليك التوقيع على الاستمارة التي سيتم إرسالها. يجب أن تقوم بإرسال الجواز القديم وصورتين. سيتم بعدها إرسال رسالة بالمشاهدة ثم اعتماد الطلب. سيتم إصدار الجواز وإرساله للعنوان المدخل في الطلب المقدم.

الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر السوري

يحتاج المتقدم لتجديد جواز السفر السوري إلى تقديم بعض الأوراق والمستندات المطلوبة، والتي تأتي كالتالي:

تقديم الهوية الشخصية وقيد صادر من السجل المدني مرفق معه صورة صاحب القيد.

تقديم صورتين شخصيتين ملونة بخلفية بيضاء.

تقديم موافقة من الجهة الوظيفية للموظف وتصريح للغير موظفين.

تقديم إثبات مهنة لمن تبدأ أعمارهم من ال18 وحتى 60 سنة.

تقديم جواز السفر القديم.

تعبئة استمارة الطلب بجميع البيانات المطلوبة مع الاهتمام بتوقيعها.

سداد جميع الرسوم المطلوبة.

تكلفة تجديد جواز السفر السوري

تقوم القنصلية بفرض رسوم لتجديد جواز السفر السوري، للمواطنين السوريين ممن هم خارج بلدهم أو في حكم هذا بقيمة 800 دولار، بالنسبة للطلبات المقدمة بشكل فوري ومستعجل، وهذا المبلغ يعادل 3 آلاف ريال سعودي، بينما الرسوم المفروضة من القنصلية على المتقدمين لتجديد جواز السفر ضمن الدور، فهي تعادل 300 دولار، وهذه الرسوم تعامل 1125 ريال سعودي، وفق ما تم الكشف عنه بهذا الشأن من قبل القنصلية السورية.