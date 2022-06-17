الاستعلام عن شكوى بمكتب العمل والشروط ومدة الشكوي

الاستعلام عن شكوى بمكتب العمل والشروط التي تحددها الوزارة للاستفسار عن قضية أو شكوى ومتابعتها يتم ذلك إلكترونيا، كالشكاوى المتعلقة بالراتب أو شكاوى أصحاب العمل ضد موظفيهم أو النقل من مكان العمل من دون رغبة العامل أو غير ذلك، ويكون كثير من الأفراد بحاجة إلى التعرف على المدة التي يتم أخذها عند تقديم شكوى في مكتب العمل حتى يتم الحصول على الرد، ويقدم مكتب العمل الكثير من الخدمات ومنها الاستعلام عن رخصة العمل في المملكة العربية السعودية وكيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة والتعرف على صلاحية رقم السداد الخاص برخصة العمل، ويتم تعديل اللائحة التنفيذية وقد نظمت هذه اللائحة للعمل وقوانينه في القطاع العام والقطاع الخاص لتقوم بحفظ حق العمال وحفظ حق أصحاب الأعمال.

ويوجد الإبلاغ عن انتهاكات أنظمة العمل هي خدمة إلكترونية تتيح للجمهور مشاركة فريق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الرصد والتبليغ عن مخالفات التفتيش، وانتهاكات أنظمة سوق العمل الواقعة في القطاع الخاص، وذلك لخلق أطر تعاون وإيجاد بيئة عمل تشاركية بتفعيل الدور الرقابي بين المواطن والوزارة نحو بيئة عمل بلا مخالفات.

الاستعلام عن شكوى بمكتب العمل

الدخول إلى الموقع الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يتم تسجيل الدخول أولا طريق اسم المستخدم وكلمة المرور. ثم انقر على خِدْمَات الاستعلام عن شكاوى. بعد ذلك اضغط من القائمة على الاستعلام عن شكاوى. يتم كتابة رقم الشكوى المسجل ثم الضغط على زر استعلام. وأخيرا عرض كل المعلومات الخاصة بالشكوى.

شروط تقديم شكوى في مكتب العمل

أن يتم كتابة الشكوى بخط جيد وواضح مع تقديم توضيح إلى الاعتراض وإلى الطلبات المقدمة. يجب وجود توقيع مقدم الشكوى وكتابة رقم الهوية الخاص به والعنوان وأرقام الهاتف. تقديم جميع المستندات اللازمة التي تثبت صحة الشكوى المقدمة. تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية للعامل أرفاق صورة من التوكيل إذا تم تقديم الشكوى من خلال وكيل عن العامل.

مدة الشكوى في مكتب العمل

يتم تقديم الشكوى في مدة تصل إلى 21 يوم تبدأ حسابها من التاريخ الذي تم به تقديم الشكوى، ويكون ذلك بعد الحصول على مهلة من أجل تسوية هذا النزاع بين الموظف وبين صاحب العمل من أجل حل هذا الخلاف بطريقة ودية، في حالة انتهاء المدة يتم إعطاء الطرفين مدة أخرى تكون 45 يوم، وأذأ لم يتم حب المشكلة تنتقل القضية من مكتب العمل إلى مكان آخر وهو المحكمة العمالية، حيث يتم رفع دعوى في هذه المحكمة حتى يتم النظر في القضية.