نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول منصة اعتماد أفراد النفاذ الوطني الموحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل دخول منصة اعتماد أفراد النفاذ الوطني الموحد؛ قامت وزارة المالية في المملكة السعودية بإطلاق منصة اعتماد وهي منصة إلكترونية تم إنشائها من أجل تسهيل الأمور والمعاملات المالية بين العاملين وأصحاب العمل كما أنها تقدم العديد من الخدمات ومن خلال التالي نوضح لكم طريقة تسجيل الدخول لمنصة اعتماد أفراد عبر بوابة النفاذ الوطني وطريقة التسجيل جديد كمان نقدم لكم طريقة الاستعلام عن الراتب للأفراد في منصة اعتماد.

تسجيل دخول منصة اعتماد أفراد النفاذ الوطني الموحد

من الممكن تسجيل دخول منصة اعتماد أفراد عبر النفاذ الوطني الموحد عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة اعتماد النفاذ الوطني. الضغط على تسجيل الدخول ثم تدوين البيانات المطلوبة مثل رقم السجل التجاري ورقم الهوية ورمز التحقق والبريد الإلكتروني وغيرها. ثم النقر على تسجيل دخول. في حالة وجود أن الحساب مشترك في المشتريات والمنافسات سوف يتم إيقاف الدخول. وبعد ذلك يتم الدخول إلى الحساب في وزارة التجارة والاستثمار.

الاستعلام عن الرواتب أفراد منصة اعتماد

يمكن الاستعلام عن الرواتب للأفراد عبر منصة اعتماد من خلال اتباع الخطوات التالية :

الولوج إلى رابط منصة اعتماد أفراد. تسجيل الدخول برقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق. النقر على استعلام عن الرواتب. تدوين رقم الهوية ورمز التحقق. تحديد الشهر المراد استعلام عن راتبه. النقر على بحث. بعد ذلك يتم ظهور كافة التفاصيل.

خطوات التسجيل في منصة اعتماد

يتم التسجيل في منصة اعتماد للاستفادة من خدماتها التي تقدمها للعمال وأصحاب العمل عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة اعتماد عبر الرابط الرسمي. الضغط على تسجيل جديد. إدخال البيانات المطلوبة بدقة. إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة. طباعة نموذج التفويض وتقديمه للغرفة التجارية للمصادقة عليه. بعد المصادقة عليه قم بإرفاق صورة منه على الموقع لتفعيل التسجيل.

شروط التسجيل في منصة اعتماد

تم وضع مجموعة من الشروط من قبل وزارة المالية في المملكة السعودية وتتمثل هذه الشروط في التالي :

التأكد من كتابة البيانات بدقة وبشكل صحيح.

الموافقة على كافة الشروط والاحكام المنصة الموجودة عند تسجيل دخول المنصة.

متابعة شروط المنصة باستمرار وذلك لان الشروط غير ثابته وقد يتم تغيرها في أي وقت.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال طريقة تسجيل دخول منصة اعتماد أفراد النفاذ الوطني الموحد كما وضحنا لكم الاستعلام عن الرواتب أفراد منصة اعتماد، وأيضا قدمنا لكم طريقة التسجيل في منصة اعتماد عبر الرابط الرسمي الخاص بها.