برقم الهوية ورقم اللوحة وكيفية الاستعلام عن تأمين سيارتي عبر أبشر

تعد بوابة أبشر من أهم البوابات الحكومية التي تضم العديد من الخدمات الإلكترونية ويمكن الاستفادة منها على مدار 24 ساعة، وذلك من خلال رقم الهوية ورقم اللوحة يمكن الاستعلام عن تامين سيارتي وعبر منصة ابشر، حيث ان الاستعلام عن تأمين السيارة هو شئ أساسي عند شريحة كبيرة من المواطنين في المملكة العربية السعودية،ونوضح بداخل المقال كيفية الاستعلام عن تانين سيارتي من خلال رقم الهوية او برقم اللوحة ونوضح بداخل المقال ارقام وحدات المرور بالمملكة، حيث تقدم الحكومة السعودية عدد من الخدمات الإلكترونية للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للمواطنين في كافة المجالات داخل أراضي المملكة، والاستعلامات التي يقدمها قطاع التأمين في المملكة شاملة عدة فروع ولكن أهمها الاستعلام عن تأمين السيارة برقم الهوية، وأصبح امتلاكُ وثيقة تأمين على السيارة من ضروريات الحياة هذه الأيام، وذلك تجنباً لتبعات تحمل المسؤوليّة تجاه الغير في حال وقوع حوادثٍ مرورية – لا قدر الله – والأعباء المالية التي قد تنجمُ عن ذلك وكذلك حرصاً على عدم تعرّضك لمخالفة نتيجةً لعدم امتلاكك لوثيقة تأمين أثناء القيادة، حيث تتراوحُ قيمة المخالفة ما بين 100 و150 ريالاً، تقوم شركة التأمين بالتعويض عن الأضرار الناجمة عند وقوع حادث للمركبة الخاضعة للتأمين، وذلك عن طريق إصلاحها بحسب شروط وثيقة التأمين، إما عن طريق الورش المعتمدة أو الوكالة، وذلك في حالة الخسارة الجزئية أما في حالة السرقة، فتعوّض الشركة الشخص بالقيمة التأمينية.

كيفية الاستعلام عن تأمين سيارتي إلكترونيًا:

ادخل على رابط موقع وزارة الداخلية السعودية الرسمي.

ثم عليك بالنقرعلى ايقونة الخدمات المرورية.

ثم تقوم بالضغط على ايقونة الخدمات المرورية، ثم الضغط على خدمات الاستعلام.

ثم عليك بملء وكتابة جميع البيانات المطلوبة بكتابة رقم الهوية ورقم اللوحة، مع إدخال العنوان الدائم.

ضرورة التأكد من إدخال الرقم المرئي بشكل صحيح

تظهر بشكل تلقائي كافة البيانات الخاصة بتأمين السيارة.

كيفية الاستعلام عن تأمين السيارة عبر منصة أبشر:

ادخل على رابط بوابة منصة أبشر الإلكترونية.

ثم تقوم بتسجيل الدخول إلى بوابة أبشر.

ثم تقوم بالدخول بعدها إلى الخدمات الإلكترونية.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن المركبة.

بعد ذلك يقوم المستفيد بالضغط على رمز المرور.

الضغط على عرض وثائق التأمين.

تظهر بشكل تلقائي كافة المعلومات التي تتعلق بتأمين السيارة.

كيفية الاستعلام على تأمين سيارتي برقم اللوحة: