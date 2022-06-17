نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم كلية الملك فهد الامنية 1443 شروط القبول والتسجيل كلية الملك فهد الامنية للجامعيين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح رابط تقديم كلية الملك فهد الامنية 1443 للجامعيين للالتحاق بدورة الضباط 52 ، وذلك وفقاً لعدد من الشروط والضوابط التي يجب أن تتوافر فيمن يرغب بإتمام التسجيل في كلية الملك فهد الامنية للجامعيين 1443 ، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على كافة التفاصيل التي تخص تقديم كلية الملك فهد الامنية 1443 ، والشروط اللازمة للتقديم.

تقديم كلية الملك فهد الامنية 1443

تقديم كلية الملك فهد الامنية 1443 ، وخلال الإعلان أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أن القبول والتسجيل في كلية الملك فهد الامنية 1443 سيكون لحملة البكالوريوس في أكثر من 155 تخصص خريجي العام الدراسي (1441-1442هـ) والعام الدراسي (1442-1443هـ).

ويبدأ التقديم في كلية الملك فهد الامنية للجامعيين 1443 ، بداية من يوم السبت الساعة 10 صباحاً بتاريخ 1443/11/19هـ الموافق 2022/06/18م وينتهي التقديم يوم الخميس الساعة 10 صباحاً بتاريخ 1443/11/24هـ الموافق 2022/06/23 ميلادياً.

شروط تقديم كلية الملك فهد الامنية 1443

وفقاً لما تم إعلانه من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية ، إليكم شروط تقديم كلية الملك فهد الامنية 1443 للجامعيين للالتحاق بدورة الضباط 52 ، حسب الموعد المحدد.

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

– أن لا يزيد سن المتقدم عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن (27) سنة لجميع التخصصات عدا الأطباء فلا يزيد سن المتقدم منهم عن (30) سنة. – أن يكون المتقدم لائقاً طبياً وسليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية.

– أن يكون حائزاً على المؤهلات النظامية للتخصصات المطلوبة المعلن عنها وبتقدير لا يقل عن جيد ويشترط معادلة الشهادات من وزارة التعليم بالنسبة لخريجي الجامعات غير السعودية.

– أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. – أن يجتاز الطالب الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبارات القبول الشاملة واللياقة البدنية، وأن يؤدي المتقدم الاختبارات التي سيعقدها المركز الوطني للقياس والتقويم.

– أن يكون المتقدم غير متزوج من امرأة أجنبية.

– ألا يكون المتقدم قد تعين على وظيفة حكومية خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو العسكرية.

– أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس بانتظام كلي وألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام دراسي واحد.

رابط تقديم كلية الملك فهد الامنية 1443

جميع الراغبين في القبول والتسجيل في كلية الملك فهجد الامنية 1443 ، سيكون من خلال الدخول عبر رابط بوابة التوظيف بوزارة الداخلية ، تقديم كلية الملك فهد الامنية ١٤٤٣ للجامعيين بدورة الضباط 52 ، وسنتابع معكم المزيد فيما يخص هذا الشأن حيث سيتم الإعلان عن نتائج القبول وأسماء المقبولين في كلية الملك فهد الامنية 1443.