رابط التقدم و القبول في وظائف كلية الملك فهد الأمنية لحملة الشهادة الاعدادية دورة رقم (52) jobs.sa

رابط التقدم و القبول في كلية الملك فهد الأمنية قامت الإدارة العامل للقبول المركزي الخاصة بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بالكشف عن فتح باب القبول في وظائف كلية الملك فهد الأمنية، وهذه الوظائف خاصة بالطلاب الحاصلين على الشهادة الجامعية للبكالوريوس، وحددت الإدارة العامة بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في الطالب المتقدم على وظائف الكلية الأمنية وخطوات وموعد التقديم على الوظائف، وكل ذلك سنقوم بمناقشته وعرضه لكم في سطور مقالنا التالية.

فتح باب القبول لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين للدورة رقم (52) بكلية الملك فهد الأمنية، من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية – على الرابط ⁦https://t.co/vJYkJGA6ua⁩. pic.twitter.com/etQpmnh0Sd — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) فتح باب القبول لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين للدورة رقم (52) بكلية الملك فهد الأمنية، من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية - على الرابط ⁦https://t.co/vJYkJGA6ua⁩. pic.twitter.com/etQpmnh0Sd — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) June 16, 2022

شروط القبول في وظائف كلية الملك فهد الأمنية

حددت كلية الملك فهد الأمنية بعض الشروط اللازم أن تتوفر في الطالب المتخرّج حتى يكون مؤهلًا للوظيفة والشروط تتمثل في كل مما يلي:-

يجب على المتقدم إلى الوظيفة أن يكون سعودي الجنسية أصلًا ومنشئًا.

يجب إقامة المواطن داخل المملكة العربية بشكل دائم.

يُستثنى من شرط الجنسية الشخص الذي كبر مع والده خارج المملكة بسبب الخدمة والعمل.

عمر المتقدم يجب ألا يزيد عن 27 عام ويجب أن يكون متخرّجًا من الكلية الأمنية.

بالنسبة إلى تخصص الأطباء يمكن أز يصل السن إلى 30 عام.

كما يجب أن يكون المتقدم خالي من أي أمراض جسدية معدية وخطيرة.

وكذلك يجب ألا يكون به أي عاهة جسدية أو عقلية أو ذهنية.

أن يكون المتقدم على الوظيفة حاصلًا على الشهادة بتقدير لا يقل عن الجيد.

إذا كان حاصلًا على شهادة من خارج الجامعات السعودية فيجب أن يحصل على معادلة ومختومة من وزارة التعليم السعودية.

يشترط أن يكون المتقدم حسن السيرة والأخلاق وليس عليه أي حكم قضائي خاص بالجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

قبوله ونجاحه في اختبارات اللياقة البدنية والصحية والاختبارات الخاصة بالمقابلة الشخصية لتي يقدمها المركز الوطني للقياس والتقديم.

زواج المتقدم إذا كان رجل يجب أن يكون متزوجًا من مرأة سعودية الأصل والمنشأ وليست مواطنة أجنبية.

عدم مرور فترة تزيد عن عام بعد تخرج المتقدم على الوظيفة قبل تقديمه عليها.

طريقة وموعد التقديم على وظائف كلية الملك فهد

وأكدت وزارة الخارجية السعودية من قبّل الإدارة العامة للقبول المركزي طريقة التقديم حيث إنه يتم من خلال رابط منصة “أبشر للتوظيف” على رابط jobs.sa والتقديم يبدأ من يوم السبت الموافق التاسع عشر من شهر ذي القعدة 1443هـ ومستمر حتى يوم الثاني والعشرين من نفس الشهر في الساعة العاشرة صباحًا.