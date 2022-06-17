نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبر نظام نور وكيفية التسجيل في النقل المدرسي 1444 والفئات المعفاة من الرسوم في المقال التالي
بدأ العد التنازلي على انتهاء العام الدراسي الحالي في السعودية وبدء التجهيزات للعام الجديد، حيث تزداد عمليات البحث من قبل أولياء الأمور حول تسجيل الطلاب من خلال نظام نور الإلكتروني 1444، حيث يبدأ التسجيل في نظام نور للنقل المدرسي ونوضح بداخل المقال كيفية التسجيل للطلاب الجدد ونوضح كذلك اهم الفئات المعفاة من الرسوم، حيث ان شركة رافد هي الشركة التي تعمل على تقديم خدمات نقل الطلاب، هذا وقد قامت وزارة التعليم السعودية بتحديد شركة تطوير النقل المدرسي رسوم الاشتراك بخدمة النقل المدرسي والتسجيل، على أن يتم دفع من كل طالب 200 ريال سعودي للعام الدراسي بالكامل، ويساعد نظام نور أولياء الأمور على تسجيل أبنائهم في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بدون الإجراءات الورقية التقليدية، بالإضافة إلى متابعة تقارير حضور وغياب الطلاب، والاطلاع على نتائج اختباراتهم.
أهم الفئات المعفاة من رسوم النقل المدرسي:
- اعفاء أبناء الأسر المستفيدة من دعم الضمان الاجتماعي من الطلبة والطالبات.
- واعفاء أصحاب الهمم ومن لديهم إعاقات خاصة من الطلاب.
- وكذلك يتم إعفاء طلاب مدارس الدمج.
كيفية التسجيل في نظام نور 1444:
نظراً لتساؤل العديد من أولياء الأمور حول كيفية بدء التسجيل في النظام، ويتم التسجيل في نظام نور الإلكتروني للنقل الداخلي للطلبة حيث يعد نظام نور الإلكتروني هو أحد أهم الأنظمة التي أطلقتها وزارة التعليم السعودي، ويقدم عدد كبير من الخدمات التعليمية، كما أنه يعد همزة الوصل لين كل من إدارة المدرسة والطالب والمعلم وولي الأمر، ويتم التسجيل في النقل المدرسي نظام نور الإلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:
- ادخل على رابط موقع نظام نور التعليمي الإلكتروني ثم تسجيل الدخول.
- ثم تقوم بالنقر على ايقونة قائمة الخدمات.
- يقوم الشخص المستفيد بالضغط على أيقونة خدمة النقل المدرسي.
- اختيار تقديم طلب النقل.
- ثم تقوم بملء وكتابة جميع البيانات الخاصة بالطالب المراد تسجيله بالنقل المدرسي.
- ثم عليك بكتابة رقم الجوال.
- ثم تقوم بكتابة الرمز المرئي الذي حصلت عليه على رقمك عبر الجوال.
- بعد ذلك يقوم المتقدم بالضغط على ايقونة انقر على زر دفع أجور النقل من خلال سداد.
- الضغط على أيقونة نعم وذلك بهدف تأكيد عملية دفع المبلغ، مع مراعاة ضرورة الاحتفاظ برقم فاتورة السداد
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