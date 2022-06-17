كيفية الحصول على قرض الترميم في بنك التسليف وطلب أعفاء بنك التسليف برقم الهوية

يقدم بنك التسليف قرض الترميم في جالة الرغبة في ترميم المنزل والاسرة تعانى من عدم توفر مبالغ مالية للترميم ولا يوجد لدى صاحب المنزل دخل يسمح له بذلك، ونوضح بالمقال شروط الحصول على تمويل الترميم ونوضح رابط التقديم على طلب تمويل الترميم وكذلك نوضح كيفية تقديم نموذج طلب أعفاء سداد القروض من بنك التسليف برقم الهوية، ونوضح كذلك كيفية تقديم طلب نموذج إعفاء المتوفين، ومن خلال البوابة الرسمية لبنك التنمية الاجتماعية يمكن الحصول على كافة البيانات والمعلومات الخاصة بقرض الترميم ومقدار الأقساط الشهرية،وبخصوص الاعفاء من سداد باقى اقساط قرض بنك التسليف فقد أشار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي وحدد معايير الإعفاء من قرض بنك التنمية هي: الحالة الاجتماعية، عدد أفراد الأسرة والحالة الصحية؛ حيث يمكن تقديم طلب الإعفاء عبر البوابة الموحدة في وزارة المالية السعودية ليتم دراسة الطلب والتأكد من مطابقته للشروط.

الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض الترميم من بنك التسليف:

أوضح بنك التسليف من خلال صفحته الرسمية بعد تزايد التساؤلات من قبل الأشخاص المستفيدين حول الشروط التي يجب توافرها للتمكن من الحصول على قرض الترميم من بنك التسليف للمواطنين، ونوضح من خلال هذا المقال هذه الشروط وهي:

يشترط للحصول على قرض الترميم أن يكون عمر المتقدم أكثر من 21 عاماً.

كما يشترط أن يكون عمر المنزل ما يقارب 5 سنوات وأكثر.

ومن أهم الشروط أن يكون مضى حوالي 5 سنوات على الترميم الأخير وأكثر ملكية المقدم ملكية تامة للبنك المراد ترميمه.

كما يشترط توفر تقرير يوضح تكلفة الترميم، وفي حال انتقال الملكية يجب امتلاك المنزل لمدة سنة على الأقل.

كيفية تقديم نموذج طلب أعفاء بنك التسليف برقم الهوية:

مطلوب تقديم صورة من الهوية الوطنية.

مطلوب تقديم الكارت الخاص بالعائلة.

ضرورة تقديم ما يفيد بحالة المدية للشخص المتقدم.

مطلوب تقديم إرفاق صور من التقارير الطبية للمتقدم بطلب الإعفاء.

مطلوب التوقيع على طلب الإعفاء برقم هوية المتقدم، والتأكد من إرساله إلى بنك التسليف والتنمية الاجتماعية.

ثم يُرسل الطلب على عنوان الديوان الملكي، عبر البريد الممتاز.

كيفية تقديم طلب نموذج إعفاء المتوفين:

ومن الجدير بالذكر إنه نظراً لتساؤل المستفيدين حول كيفية تقديم طلب اعفاء سداد القروض للمتوفيين وإعفاء المتوفين المقترضين من صندوق التنمية العقاري بناء على الأمر السامي رقم : أ / 18 و تاريخ : 20/3/1432هـ تسمح هذه الخدمة بتقديم طلب لإعفاء المتوفين من القروض المتبقية لكل من صندوق التنمية العقارية أو صندوق التنمية الزراعي أو بنك التنمية الاجتماعية والمعلومات المطلوبة لنموذج طلب إعفاء المتوفين هي: