نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مراحل القبول في كلية الملك فهد الامنية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كلية الملك فهد الامنية واحدة من الكليات العسكرية المرموقة في السعودية. تحمل الكلية اسم الملك فهد بن عبدالعزيز الذي حكم السعودية خلال الفترة من 1982 وحتى 2005. وتتبع الكلية وزارة الداخلية السعودية عكس الكليات العسكرية التي تتبع الحرس الوطني . مثل كلية الملك خالد العسكرية أو الكلية الحربية السعودية . وهناك عدة مراحل يتم من خلالها قبول الطلب في الكليات العسكرية. كما أن هناك العديد من الشروط التي يجب توفرها في طالبي الالتحاق بالكلية. وهناك عدة مستويات للدراسة حيث تمنح الكليات العسكرية شهاداتها لطلبة الثانوية العامة الذين يلتحقون بالكلية. كما تمنح برامج وشهادات لخريجي الجامعات في دورات تأهيل الجامعيين من الحاصلين على شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات. وهذا النظام متبع في العديد من الكليات العسكرية حول العالم وفي السعودية بطبيعة الحال.

التسجيل في كلية الملك فهد الامنية

المرحلة الأولى من القبول تتمثل في الإعلان عن فتح باب التسجيل في الكلية الأمنية. يتم نشر الإعلان في كافة وسائل الإعلام السعودية ووكالة الأنباء الرسمية بشكل رئيس. يتضمن الإعلان تحديد المستوى الدراسي هل متاح لطلاب الثانوية أو خريجي الجامعات. يتضمن الإعلان الأولي بيانات عن موعد فتح باب التسجيل ومدة التسجيل والشروط التي يجب توافرها في المرشحين. إضافة إلى المستندات والوثائق المطلوبة.

استقبال طلبات القبول

تبدأ هذه المرحلة وفق التاريخ المحدد في المرحلة السابقة. ويستمر تلقي الطلبات حتى الوصول إلى 5 أضعاف العدد المطلوب. مثلا لو كانت الكلية تحتاج ألف طالب في الدفعة يتم قبول 5 آلاف طلب. ويمكن أن يتم إغلاق القبول في التاريخ المحدد للإغلاق حتى لو تم تلقي أكثر من 5 أضعاف الرقم المطلوب.

القبول المبدئي

هي المرحلة الثالثة وفيها يتم فرز الطلبات وترشيح الذين تنطبق عليهم الشروط. ويتم إعلان نتائج القبول في موقع الكلية على الانترنت وكذلك في الصحف المحلية مع رابط استعلام عن نتائج القبول.

الكشف الطبي واختبار اللياقة

بعد القبول المبدئي يتم تحديد جدول زمني لتوقيع الكشف الطبي على المقبولين. ويتم استبعاد غير اللائقين طبيًا ويتم ترشيح اللائقين إلى مرحلة اختبار اللياقة البدنية. ويجب تجاوز اختبار اللياقة والاختبار الطبي للترشيح إلى المرحلة قبل الأخيرة وهي الاختبار التخصصي ثم الإعلان النهائي للمقبولين.