بوابة قبول كلية الملك فهد الأمنية وفقا للشروط التسجيل

بوابة قبول كلية الملك فهد الأمنية وفقا لشروط التقدم للتسجيل، هناك العديد من الشباب من حملة البكالوريوس في المملكة يرغبون في الحصول علي تلك الفرصة، وهي التقديم في دورة تأهيل الضباط في كلية الملك فهد الأمنية وزارة الداخلية، فإن هناك شروط أعلنتها الوزارة للقبول في تلك الدورة لخريجي الجامعات، سوف نعرض للمواطنين من خلال موقع ثقفني الإلكتروني شروط التقدم للتسجيل في كلية الملك فهد، كما نوضح موعد ورابط بوابة قبول كلية الملك فهد الأمنية، كما أن هناك بعض الإجراءات التي لابد من اتباعها للتأكد من القبول في الكلية.

بوابة قبول كلية الملك فهد

إن كلية الملك فهد الأمنية أعلنت عن فتح باب القبول لخريج الجامعات، فهناك العديد من حملة البكالريوس يمكنهم التقديم في كلية الملك فهد الأمنية، فإن جميع الراغبين في الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين يمكنهم التقديم، وذلك من خلال بوابة القبول في كلية الملك فهد الأمنية بوزارة الداخلية، حيث أن الإعلان تم عبر موقع الكلية علي التواصل الاجتماعي تويتر، فإن موعد بدء الالتحاق بتلك الدورة لتأهيل الضباط الجامعيين يكون يوم السبت الموافق 19 من ذي القعدة 1443 هجريا، الموافق ميلاديا 18 يونيو 2022 وذلك في تمام الساعة 10 صباحا، وينتهي موعد التقديم يوم الخميس الموافق 24 من ذي القعدة 1443 هـ.

فتح باب القبول لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين للدورة رقم (52) بكلية الملك فهد الأمنية، من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية – على الرابط ⁦https://t.co/vJYkJGA6ua⁩. pic.twitter.com/etQpmnh0Sd — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) فتح باب القبول لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين للدورة رقم (52) بكلية الملك فهد الأمنية، من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية - على الرابط ⁦https://t.co/vJYkJGA6ua⁩. pic.twitter.com/etQpmnh0Sd — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) June 16, 2022

شروط التقدم للتسجيل في دورة تأهيل الضباط