نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة قبول كلية الملك فهد الأمنية وفقا للشروط التسجيل في المقال التالي
بوابة قبول كلية الملك فهد الأمنية وفقا لشروط التقدم للتسجيل، هناك العديد من الشباب من حملة البكالوريوس في المملكة يرغبون في الحصول علي تلك الفرصة، وهي التقديم في دورة تأهيل الضباط في كلية الملك فهد الأمنية وزارة الداخلية، فإن هناك شروط أعلنتها الوزارة للقبول في تلك الدورة لخريجي الجامعات، سوف نعرض للمواطنين من خلال موقع ثقفني الإلكتروني شروط التقدم للتسجيل في كلية الملك فهد، كما نوضح موعد ورابط بوابة قبول كلية الملك فهد الأمنية، كما أن هناك بعض الإجراءات التي لابد من اتباعها للتأكد من القبول في الكلية.
بوابة قبول كلية الملك فهد
إن كلية الملك فهد الأمنية أعلنت عن فتح باب القبول لخريج الجامعات، فهناك العديد من حملة البكالريوس يمكنهم التقديم في كلية الملك فهد الأمنية، فإن جميع الراغبين في الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين يمكنهم التقديم، وذلك من خلال بوابة القبول في كلية الملك فهد الأمنية بوزارة الداخلية، حيث أن الإعلان تم عبر موقع الكلية علي التواصل الاجتماعي تويتر، فإن موعد بدء الالتحاق بتلك الدورة لتأهيل الضباط الجامعيين يكون يوم السبت الموافق 19 من ذي القعدة 1443 هجريا، الموافق ميلاديا 18 يونيو 2022 وذلك في تمام الساعة 10 صباحا، وينتهي موعد التقديم يوم الخميس الموافق 24 من ذي القعدة 1443 هـ.
فتح باب القبول لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين للدورة رقم (52) بكلية الملك فهد الأمنية، من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية – على الرابط https://t.co/vJYkJGA6ua. pic.twitter.com/etQpmnh0Sd
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia)
فتح باب القبول لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين للدورة رقم (52) بكلية الملك فهد الأمنية، من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية - على الرابط https://t.co/vJYkJGA6ua. pic.twitter.com/etQpmnh0Sd— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) June 16, 2022
شروط التقدم للتسجيل في دورة تأهيل الضباط
- لابد من أن يكون المتقدم منشأه الأصلي السعودية وليس فقط يحمل الجنسية السعودية، ولكن إذا كان والده يعمل خارج المملكة ونشأ أثناء خدمته يستثني ها الشرط له.
- حصل المتقدم علي شهادة حسن سير وسلوك ولم يحكم عليه من قبل في أي جريمة لها علاقة بالشرف والأمانة.
- عمر المتقدم يكون أكمل عامه 22 ولا يزيد عن 30 سنة عند التقدم للتسجيل.
- أن يكون مقبول طبيا ليس به أي نع من العاهات سواء عقلية أو جسدية.
- يجب ألا يقل طول المتقدم عن 168 سم.
- لابد من أن يحصل المتقدم علي مؤهل جامعي في التخصصات المطلوبة، ولابد من ألا يقل تقديره في الشهادة عن جيد.
- ألا يكون مضي علي تخرج المتقدم أكثر من عام واحد.
- لابد من اجتياز المتقدم جميع الاختبارات سواء التقويمية أو المقبلة الشخصية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوابة قبول كلية الملك فهد الأمنية وفقا للشروط التسجيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.