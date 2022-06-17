سلم رواتب التمريض في السعودية ومواعيد صرف رواتب التمريض بالمملكة

سلم رواتب التمريض في السعودية في مختلف التخصصات هو أمر يرغب في معرفته الكثير من العاملين في مهنة التمريض من ذكور وإناث، ومن المؤكد أن مهنة التمريض هي مهنة سامية راقية لا يمكن الاستغناء عنها والعمل علي مساعدة الكثير من المرضي للاستشفاء، لذا تحرص وزارة الصحة السعودية علي توفير الراحة ومنح راتب يمكنه من توفير حياة كريمة له ولأسرته، ويتراوح راتب الممرض أو الممرضة من 6 ألاف ريال وحتي 18 ألف ومائتان ريال كحد أقصي بشكل شهري حسب الخبرة وعوامل كثيرة ومختلفة، وذلك الراتب يشمل امتيازات العمل مثل السكن والتنقل وغيرها من امتيازات.

سلم رواتب التمريض في السعودية

عن سلم رواتب الممرض أو الممرضة، والخبرة العملية هي من أهم العوامل التي تحدد قيمة الراتب، من الطبيعي جدا أن يزداد الراتب مع مرور الوقت و تراكم الخبرة في ما يلي الفروقات في الأجور حسب عدد سنين الخبرة لمهنة “ممرضة / ممرض”، أما عن الرواتب فهي كالتالي:

منذ بداية التعيين وحتي سنتين خبرة يكون راتب التمريض قيمته 7 آلاف ريال سعودي.

من عامين حتي خمس أغوام يتقاضى المرض أو الممرضة 8960 ريال سعودي.

خمس أعوام حتي عشر سنوات يكون الراتب قيمته 12700 ريال سعودي.

من 10 سنوات حتي خمسة عشر عام يتقاضى المريض مبلغ قيمته 14 ألف 800 ريال سعودي.

15 عام وحتي 20 عام يكون راتب التمريض 16 30 ريال سعودي.

من 20 عاماً يصل راتب التمريض إلي مبلغ 17 300 ألف ريال سعودي.

سلم رواتب التمريض في السعودية

من خلال المقال يمكنك التعرف علي سلم رواتب الضباط الصحيين، أما عن رواتب التمريض المختلفة فهي كالتالي: