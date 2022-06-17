بأكثر من طريقة | طرق التحويل من مصرف الراجحي

زادت عمليات البحث الفترة الاخيرة نحو طرق التحويل من مصرف الراجحي بالتفصيل وطريقة التعامل مع المصرف يمكنك تحسين عملك من خلال الاتصال بمصرف الراجحي الذي يتميز بخدمة سريعة وممتازة ويوفر للعميل مجموعة من الخدمات، وعبر السطور التالية سوف نعرض لكم كافة التفاصيل نحو طرق التحويل من مصرف الراجحي بالتفصيل وطريقة التعامل مع المصرف.

طرق التحويل من مصرف الراجحي

جميع طرق التحويل من مصرف الراجحي، سواء كانت صراف الراجحي أو الهاتف المحمول أو الإنترنت، وسنعرض تفاصيل بطاقات تحويل الراجحي ومميزاتها وكيفية استخدامها.

طريقة التحويل من بنك الراجحي عن طريق الصراف

اذهب إلى أقرب جهاز خدمة ذاتية (ATM).

الوصول إلى حساب خاص عبر كلمة المرور أو بصمة الإصبع.

بعد تسجيل الدخول إلى حسابك ستظهر شاشة بها عدة خيارات منها تحويل حسابك إلى الراجحي.

اضغط على نعم، وستظهر شاشة تطلب منك إدخال مبلغ الحوالة ويجب عليك إدخالها، وحقل آخر لرؤية الحساب المحول.

ستظهر شاشة تأكيد مع إدخال التفاصيل الخاصة بالمستلم ويجب عليك تأكيد النقل لإكمال العملية.

طريقة تحويل من مصرف الراجحي عن طريق النت

قبل البدء في طريقة التحويل عبر الإنترنت، يجب عليك أولاً التسجيل في المباشر للأفراد.

ثم نقوم بتسجيل الشخص الذي تم تحويل الحساب إليه عبر الإنترنت.

تليها مرحلة التواصل مع الشخص المختار وتسليمها باتباع الشروط والخطوات التي تتم على الموقع.

طريقة التسجيل في خدمة المباشر للأفراد

الوصول إلى موقع مباشر للأفراد.

أدخل بيانات التحقق من رقم بطاقة الصراف الآلي وكلمة المرور ورقم الحساب.

إذن فأنت بحاجة إلى اختيار خدمة التسجيل الفردي المباشر.

يجب عليك اختيار اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

سيقوم الموقع بإرسال رسالة نصية إلى هاتفك المحمول مع رمز تفعيل الحساب الذي يجب عليك إدخاله في صفحة التسجيل.

إجراء المعاملات المصرفية المختلفة بشكل مباشر وآمن بعد التسجيل.

طرق التعامل مع مصرف الراجحي

الهاتف المصرفي.

الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

الفروع وأجهزة الصراف الآلي.

المساعدة وخدمة العملاء وكذلك إجراءات الدعم الفني.

تعريف الأيبان : الايبان هو رقم حساب مصرفي دولي وهو اختصار لرقم الحساب المصرفي الدولي، والذي يمثل تسهيل التنظيم الرقمي لحسابات العملاء وتسهيل العمليات المالية من أجل مطابقة عدد أرقام الحسابات مع بعضها البعض في دول مختلفة في العالم.

سبل الحماية من المخاطر الإلكترونية لبنك الراجحي