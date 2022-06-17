نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة اعتماد أفراد تسجيل دخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد والاستعلام عن الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة اعتماد أفراد هي المنصة الإلكترونية المعنية بالشؤون المالية داخل المملكة، حيث أطلقتها وزارة المالية، وأتاحت تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد، ثم الحصول على الكثير من الخدمات المالية التي تتضمنها للأفراد، سواء استعلام عن الراتب والمستحقات المالية، أو خدمات الإركاب والمنافسات والمشتريات الحكومية، وأهم ما يميز منصة اعتماد أفراد تطبيق مبدأ الشفافية في المنافسات الحكومية، والسرعة في إنجاز المعاملات، فضلًا عن توحيد الإجراءات المتبعة، ودائما ما تحرص على تعزيز مشاركة القطاعات الصغيرة الناشئة في تطوير الاقتصاد.

منصة اعتماد أفراد النفاذ الوطني

تعد منصة اعتماد أفراد النفاذ الوطني من الأقسام الرئيسية للمنصة، حيث تنقسم إلى اعتماد أفراد واعتماد أعمال واعتماد حكومة، وهذا يرجع لكونها تقدم الخدمات المالية والتجارية لمختلف القطاعات الحكومية والخاصة، فضلًا عن الأفراد أصحاب الأعمال، والموظفين الحكوميين من خلال التسجيل في منصة اعتماد، يستطيع الفرد تسجيل الدخول عبر النفاذ الموحد، والاستفادة بالخدمة التي توفرها، التي تتمثل في:

المنافسات والمشتريات الحكومية.

حقوق الموظفين التي تشمل خدمات الإركاب، وحجز التذاكر، استعلام عن الراتب والمستحقات المالية.

تساهم #منصة_اعتماد في توحيد الإجراءات ورفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز كفاءة المشتريات والمنافسات الحكومية وتسهيل متابعة مؤشرات الأداء.

تعرف أكثر من خلال: https://t.co/V5lhUrpWRS pic.twitter.com/SVMO87RW7a — اعتماد (@etimadsa) تساهم #منصة_اعتماد في توحيد الإجراءات ورفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز كفاءة المشتريات والمنافسات الحكومية وتسهيل متابعة مؤشرات الأداء.

تعرف أكثر من خلال: https://t.co/V5lhUrpWRS pic.twitter.com/SVMO87RW7a — اعتماد (@etimadsa) June 17, 2022

منصة اعتماد عن طريق النفاذ الوطني

تكمن طريقة تسجيل دخول منصة اعتماد أفراد عن طريق النفاذ الوطني في الخطوات الآتية:

افتح رابط منصة اعتماد. اضغط على خيار تسجيل الدخول. حدد اعتماد أفراد. انتقل إلى صفحة النفاذ الوطني الموحد، ثم اختر اسم المستخدم وكلمة المرور. اكتب رقم الهوية أو اسم المستخدم وكلمة المرور. اضغط على تسجيل الدخول. اكتب الرمز المرسل على رقم الجوال للتحقق.

منصة اعتماد تسجيل الدخول

هناك طريقة أخرى تسجيل دخول منصة اعتماد بدون النفاذ الوطني، بالطريقة الآتية:

انتقل إلى الصفحة الرئيسية منصة اعتماد. اضغط على خيار تسجيل الدخول في منتصف الصفحة. ينقلك النظام إلى صفحة الدخول بشكل تلقائي. اكتب رقم الهوية وكلمة المرور لذلك. أعد كتابة رمز التحقق البشري كما هو بالشكل. اضغط على تسجيل الدخول.

منصة اعتماد أفراد استعلام عن الراتب

من الخدمات التي توفرها منصة اعتماد أفراد استعلام عن الراتب والمستحقات المالية للموظفين، وهنا يتطلب من المستخدم تسجيل دخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد؛ حيث ينتقل المستخدم إلى الرابط الرسمي للمنصة، ثم يضغط على خيار اعتماد أفراد، عندها تظهر الخدمات المتاحة للموظفين الحكوميين، يضغط على الاستعلام عن الراتب والمستحقات المالية، ثم يستكمل خطوات الدخول عبر النفاذ الموحد، ثم يكتب البيانات المطلوبة، وفي النهاية يضغط على خيار استعلام.

منصة اعتماد تواصل معنا

توفر منصة اعتماد أفراد أكثر من طريقة للتواصل مع المستخدمين، حيث يمكن التواصل من خلال الاتصال على رقم الدعم الفني لمنصة اعتماد 19990، كما يمكن التواصل عن طريق خدمة تواصل معنا التي تتيح للمستخدمين تقديم شكوى أو اقتراح ما، وكذلك عرض الاستفسارات التي تتعلق بالخدمات على فريق خدمة العملاء، وهنا ينتقل المستخدم إلى رابط التواصل ثم يسجل البيانات المطلوبة.