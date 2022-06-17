نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التخصصات المطلوبة في كلية الملك فهد الأمنية 1443 للجامعيين رابط تقديم دورة الضباط كلية الملك فهد في المقال التالي

عمر شويل - جدة التخصصات المطلوبة في كلية الملك فهد الأمنية 1443 أكثر من 155 تخصص، لذلك ازداد البحث بصورة كبيرة عن معرفة التخصصات المطلوبة في دورة تأهيل الضباط الجامعيين 1444، فقد تم فتح باب القبول والتسجيل للالتحاق بدورة الضباط للجامعيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس، ومن المقرر أن يتم التسجيل إلكترونياً عبر رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1443 للجامعيين عبر أبشر توظيف jobs.sa.

وقد وضعت الكلية الشروط والضوابط اللازمة والتي يجب توافرها فيمن يرغب في التسجيل، لذلك يجب على من يرغب في التقديم قراءة شروط تقديم دورة الضباط في كلية الملك فهد الأمنية، وما هي التخصصات المطلوبة وموعد التقديم، وسوف نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بكلية الملك فهد الأمنية تقديم في هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز.

التخصصات المطلوبة في كلية الملك فهد الأمنية

هناك أكثر من 155 تخصص مطلوبين في دورة تأهيل الضباط بكلية الملك فهد الأمنية، وهذه التخصصات كالتالي:-

تخصصات طب وصيدلة (صيدلة، طب أسنان، طب بشري عام طب وجراحة، طب شرعي). العلوم (إحصاء، أحياء دقيقة، بحوث وعمليات، جيولوجيا، رياضيات، علوم الأغذية والتغذية، فيزياء، كيمياء، كيمياء حيوية، أحياء، جيوفيزياء، كيمياء صناعية. علوم طبية تطبيقية (أخصائي طب طوارئ، تقنية أجهزة طبية، أشعة، مختبرات طبية، طب وقائي). هندسة (هندسة اتصالات وإلكترونيات، هندسة إطفاء وعلوم الحرائق، هندسة النقل والمرور، هندسة بناء السفن، هندسة سلامة، هندسة سلامة وحماية من الحريق، هندسة صناعية نظم، هندسة صناعية وتحكم، هندسة كهربائية، هندسة كهربائية التحكم والأنظمة الذكية، هندسة كهربائية قوى كهربائية، هندسة كيميائية، هندسة مدنية، هندسة مدنية إنشاءات، هندسة مدنية مساحة، معمارية، ميكانيكية، نووية، هندسة الإنشاءات الجيوتكنيكية، تخطيط وتصميم عمراني، ميكاترونكس، هندسة نظم التحكم والقياس. علوم بحرية:-(مساحة بحرية، أحياء بحرية). الشريعة والدراسات الإسلامية:-(أصول دين، شريعة إسلامية، دعوة وثقافة إسلامية). علوم اجتماعية:-(أخصائي نفسي، أمن الوطني، خرائط ونظم معلومات جغرافية، عدالة جنائية، علم اجتماع خدمة اجتماعية، علم جريمة، علم نفس، علوم استخباراتية، علوم جنائية، وثائق ومحفوظات – مكتبات ومعلومات). تخصصات التربية:-( التدريب الرياضي، تربية بدنية، إدارة رياضية، لياقة بدنية). الصحافة والإعلام:-(إعلام، إعلام رقمي، إعلان واتصال تسويقي، إذاعة وتليفزيون، جرافكس، صحافة وإعلام، صحافة ونشر إلكتروني، علاقات عامة، اتصال استراتيجي). تخصصات الهندسة التقنية:-(تقنية اتصالات وإلكترونيات، تقنية محركات ومركبات، إلكترونيات صناعية وتحكم، إنتاج وتكييف، إنتاج ميكانيكي، تبريد وتكييف، تقنية كهربائية، هندسة طائرات، تقنية كيميائية). تخصصات القانون:-(أخصائي عقود ومنافسات، أنظمة وعمليات، دراسات قضائية، أنظمة حقوق، قانون إداري، قانون دولي، قانون جنائي). تخصصات في الحاسب الآلي وعلوم إدارية ولغات وترجمة.

رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1444 للجامعيين

فتح باب القبول لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين للدورة رقم (52) بكلية الملك فهد الأمنية، من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية – على الرابط ⁦https://t.co/vJYkJGA6ua⁩. pic.twitter.com/etQpmnh0Sd — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) فتح باب القبول لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين للدورة رقم (52) بكلية الملك فهد الأمنية، من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية - على الرابط ⁦https://t.co/vJYkJGA6ua⁩. pic.twitter.com/etQpmnh0Sd — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) June 16, 2022

الدخول على رابط أبشر توظيف.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق والنقر على دخول.

النقر على أيقونة الوظائف المتاحة واختيار كلية الملك فهد الأمنية.

إدخال كافة البيانات والمستندات اللازمة والنقر على تسجيل.

موعد التقديم

التقديم يوم السبت في العاشرة صباحاً بتاريخ 19\11\1443 الموافق 18\06\2022. ويستمر التسجيل حتى الخميس في العاشرة صباحاً بتاريخ 24\11\1443 الموافق 23\06\2022.