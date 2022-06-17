نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج دعم العمل الحر وشروط الحصول علي الدعم المقدم من وزارة الموارد البشرية في المقال التالي
برنامج دعم العمل الحر هو برنامج قد تم إطلاقه من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وللعمل علي توفير فرص عمل حقيقية للمواطنين والمواطنات العاملين لحسابهم الخاص والراغبين في تحسين الدخل وإيجاد فرص عمل حقيقية داخل أراضى المملكة، مما يعمل ذلك علي زيادة خبرات المواطنين في الأعمال التي تتناسب معهم ورفع إنتاجيتهم ومهارات، وزيادة توعية المجتمع بمفهوم العمل الحر والفرص المتاحة، وتم إطلاق تلك المبادرة بالتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف”، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويقوم المشتركين في البرنامج من توصيل الطلبات من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، وذلك بعد التأكد من الجاهزية والانتهاء من الفترة التجريبية والتحضيرية للبرنامج لضمان جودة خدمة المستفيدين.
دعم العمل الحر
من خلال المقال يمكنك التعرف علي الاستعلام عن رسوم رخصة العمل للوافدين، وقد قامت وزارة الموارد البشرية بالإشارة إلي أنه عند اشتراك المواطنين في البرنامج الدعم بعد استحقاق الشروط المطلوبة، سوف تقوم الوزارة بمنج المواطنين وثيقة العمل الحر وهي وثيقة معتمدة تمنح الأفراد المتخصصين في عدد من النشاطات. و تتيح لهم فرص ممارسة العمل بشكل مستقل في النشاطات التي أقرتها الوزارة عبر البوابة الإلكترونية للعمل الحر، وهذه الوثيقة لها عدة مزايا وهي كالتالي:
- تساهم في استقرارك و الاستمرار علي الإبداع.
- تمنحك فرصة فتح حساب بنكي.
- تقدم لك حلول دفع (STC Pay) رقمية.
- توفر فرص لمصدر دخلك
- التسجيل الاختياري في التأمينات الاجتماعية
برنامج دعم العمل الحر وأهم شروطه
من خلال المقال يمكنك التعرف علي صلاحية رخصة العمل للمقيمين، أما عن أهم الشروط التي يجب توافرها في المواطنين والمواطنين للاشتراك في الدعم فهي كالتالي:
- يجب أن يكون المتقدم للاشتراك في البرنامج سعودي الجنسية.
- أن يكون المواطن مقيم بشكل دائم داخل أراضي المملكة.
- لا يقل عمل المتقدم عن 18 عاماً ولا يزيد العمر عن 60 عام.
- ألا يكون المتقدم من العاملين في أين من القطاعين الحكومي أو الخاص.
- متاح التقديم لقائدي المركبات لخدمة التوصيل بالسيارات الخاصة بهم.
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