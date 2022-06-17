نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغاء بلاغات التغيب عن العمل الكترونيا بالخطوات الصحيحة من الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الغاء بلاغات التغيب عن العمل من اهم الخدمات الإلكترونية التي تم الإعلان عنها حديثا والتي تسال عنها كثير من المواطنين في الآونة الأخيرة. كما تم الإعلان عن الخدمه عبر الصفحة الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص موقع تويتر بالمملكة السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عده خدمات إلكترونية يتم الحصول عليها عبر الموقع الرسمي للوزارة. ومن اهم هذه الخدمات الإلكترونية الاستعلام عن موظف وافد الكترونيا عبر موقع وزاره الموارد البشرية وكيفيه الوصول للخدمه بالخطوات. كما تم الإعلان أيضا عن حساب مكافأة نهاية الخدمه عبر موقع وزاره الموارد البشرية ومعرفه خطوات الوصول للخدمه الكترونيا. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل. كما سوف نقوم أيضا بشرح طريقه وكيفيه الحصول علي الخدمه الكترونيا بالخطوات الصحيحة عبر الموقع الرسمي للوزارة.

الغاء بلاغات التغيب عن العمل

أعلنت وزاره الموارد عن بعض الخدمات الإلكترونية التي يتم الحصول عليها من خلال موقعها الرسمي والتي شملت الغاء بلاغات التغيب عن العمل. كما تمكن خدمه الغاء بلاغات التغيب عن العمل جميع أصحاب المنشآت من الغاء أي بلاغ تغيب تم إصدارة علي وافد. ويتم أيضا تغيير حالته إلي علي راس عمل وذلك علي أن يتم احتسابه مجددا في النطاق الخاص بالمنشاءه. وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي الكامل بالمملكة. وتحويل جميع الخدمات الكترونيا يتم الحصول عليها من خلال المواقع الرسمية والتطبيقات المعتمدة. وذلك أيضا لتطور وسائل التواصل بين المواطنين أيضا.

خطوات الغاء بلاغ تغيب

بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الغاء بلاغ تغيب عن العمل الكترونيا من خلال موقع الوزارة. والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم عبر اتباع الخطوات الأتية:

دخول الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. تسجيل دخول المستخدم الخاص بالمنصة. الضغط علي أيقونة المنشاءه ثم اختيار خدمه الغاء بلاغات التغيب عن العمل من القائمة. يتم البحث عن الوافد المطلوب تنفيذ الخدمه له من خلال رقم الإقامة أو رقم الحدود أو رقم العامل. الضغط علي بحث وانتظار التحميل. بعدها ستم تحميل التفاصيل والبيانات للوافد والضغط علي إرسال لإلغاء البلاغ. سيتم إرسال الطلب إلي وزاره الداخلية السعودية وبعدها ستم إرسال رسالة تفيد بنجاح إرسال الطلب.

حالات كيديه بلاغات التغيب

كما أعلنت الوزارة أيضا عن حالات كيديه بلاغات التغيب والتي يتم من خلالها اثبات الكيدية. والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال النقاط الأتية :

إذا كان البلاغ مربوط بعلاقة عماليه بشكل غير مشروع وتم اثبات ذلك في حكم قضائي.

إذا كان البلاغ تم تسجيله بعد منح العامل تأشيرة الخروج النهائي وقام الكفيل بإلغائها.

إذا كانت هناك دعوي مرفوعه من الوافد ضد المنشأة وتم التبليغ بعد الدعوي.

تقديم العامل ما يثبت تواجده في العمل أثناء تقديم البلاغ.

كيفيه اثبات كيديه بلاغات التغيب عن العمل

بالاضافه إلي ذلك أيضا أعلنت الوزارة عن طريقه وكيفيه اثبات كيديه بلاغ تغيب. كما سوف نقوم بتوضيحها من خلال الخطوات الأتية :