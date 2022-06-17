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عمر شويل - جدة ما هي شروط التسجيل في منصة اعتماد 2022 م. حيث يرغب العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية من الشراء من خلال الموقع الإلكتروني دون الذهاب إلى مقرات الشراء الرئيسية وسوف نقوم بمعرفة طريقة التسجيل وشروط التسجيل في المنصة.

ماهي منصة اعتماد

تعد منصة اعتماد أنها منصة حكومية والتي أطلقتها وزارة المالية في المملكة العربية السعودية وذلك لتقديم الخدمات الإلكترونية للحكومة والقطاع الخاص والأفراد داخل الوطن لدعم عملية الشراكة بين فئات المجتمع داخل المملكة.

شروط التسجيل في منصة اعتماد 2022 م

حددت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية عدد من الشروط اللازمة للتقديم في منصة اعتماد وهي من خلال الطريقة التالية:

كتابة جميع بيانات المستخدم بشكل دقيق وصحيح.

الموافقة على الشروط والأحكام.

تسجيل الدخول على المنصة.

متابعة شروط التسجيل على منصة اعتماد.

طريقة التسجيل في منصة اعتماد

بعد التعرف على الشروط للتسجيل في منصة اعتماد وزارة المالية فلكي يتم التسجيل في منصة اعتماد والاستفادة من الخدمات الإلكترونية يجب التسجيل واتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني للمشتريات.

الضغط على مستخدم جديد.

تسجيل البيانات المطلوبة مثل ( كلمة المرور / رمز التحقق المرئي / رقم السجل التجاري ).

ثم التأكيد على تسجيل الدخول.

استكمال عملية تسجيل الدخول وإرفاق المستندات اللازمة المطلوبة.

ثم طباعة نموذج التفويض والتصديق عليه من خلال الغرفة التجارية.

ثم إرسال صورة التفويض عبر منصة اعتماد لتفعيل الحساب.

رابط منصة اعتماد تسجيل الدخول

يتم تسجيل الدخول لجميع المؤسسات والهيئات الحكومية وكذلك جميع الأفراد تسجيل الدخول على منصة اعتماد وذلك من خلال الطريقة التالية:

الدخول إلى منصة اعتماد الإلكترونية.

ثم تسجيل الدخول على المنصة.

النقر على البوابة الإلكترونية ( اعتماد أفراد / اعتماد أعمال / اعتماد حكومي / اختيار الخدمة ).

كتابة رقم الهوية الوطنية.

كتابة كلمة المرور المسجلة في أبشر.

كتابة رمز التحقق المرئي.

الضغط على تسجيل الدخول.

خطوات الشراء والتقدم للمنافسة منصة اعتماد

تقدم منصة اعتماد خدمة المنافسة والمشتريات الحكومية من خلال الخدمات الإلكترونية للمنصة ويتم الشراء من منصة اعتماد بالطريقة التالية:

البحث عن المنافسة.

ثم تحديد منافسة للشراء.

التعرف على معلومات وبيانات المنافسة.

التقديم على شراء وثائق المنافسة.

سداد عملية الدفع من خلال الحساب البنكي.

إصدار فاتورة الشراء عند استلام المبلغ.

تبليغ الموردين في حال تعديل أو تمديد أو إلغاء المنافسة والشراء إلكترونيا.

رقم منصة اعتماد وزارة المالية المجاني

يتم التواصل مع منصة اعتماد من خلال الطرق التالية:

الرقم المجاني الموحد: (19990).

مواقع التواصل الاجتماعي: ( تويتر / يوتيوب / لينكدان ).

وبذلك نكون قد قمنا بالتعرف على منصة اعتماد و شروط التسجيل في منصة اعتماد وكذلك طريقة التسجيل وخطوات الشراء والمنافسة في منصة اعتماد وأيضا طرق التواصل مع المنصة في المملكة العربية السعودية.