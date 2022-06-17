كيفية الاستعلام عن نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور والشروط ورابط التسجيل

تزداد عمليات البحث الأخيرة حول الضمان الاجتماعي، حيث يقوم العديد من الأشخاص المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي المطور بالبحث عن التسجيل فيه حتى يستفيدوا من صرف الضمان الاجتماعي، ونوضح بداخل المقال شروط التسجيل وكيفية التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور ونوضح خطوات الاستعلام عن استحقاق الضمان بالتفصيل وطرق التواصل مع الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وعن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور حيث انه يتم الصرف في بداية كل شهر ميلادي وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن إتاحة منصة الدعم لاستقبال طلبات المتقدمين الجدد وهذا لمن ينطبق عليه شروط القبول، والتسجيل يكون مدة ست شهور من فتح منصة التسجيل،أن مدة سريان التسجيل في معاشات الضمان الاجتماعي المطور مستمرة حتى الآن ولم تتوقف، بينما كانت الحكومة السعودية قد أعلنت أن مدة الضمان الاجتماعي تبلغ سنتين وبعد ذلك تم الإعلان مؤخرا وبشكل رسمي من قبل وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن مد فترة التسجيل للمواطنين الراغبين في الانضمام للاستفادة من معاشات الضمان الاجتماعي الحديث.

الشروط المطلوبة للحصول على الضمان الاجتماعي المطور:

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر عن ضرورة توافر الشروط التي يجب توافرها للحصول على الضمان الاجتماعي المطور وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم مواطن ذو جنسية سعودية لا غير.

ضرورة ان يكون الراتب الشهري له بحد أقصى 1100 ريال سعودي لعائل الأسرة ولا يتجاوز ذلك.

يكون الراتب الشهري للشخص المتقدم في حالة الفرد المستقل 550 ريال سعودي ولا يتجاوز ذلك.

وكما يشترط أن لا يكون المتقدم لديه ثروات أو عقارات وسيارات أو سبل دخل أخرى.

من الضروري أن يملك حساب بنكي جاري للحصول على الدعم بشكل مستمر.

كيفية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور:

ادخل على رابط الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم تقوم بالدخول إلى الصفحة الرئيسية ومنها اختيار تسجيل الدخول.

ثم تقوم بالنقر على ايقونة خدمات ومنها اختيار التقديم على الضمان الاجتماعي المطور.

ضرورة إدخال كافة البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة.

الضغط على أيقونة إرسال.

انتظر حتى يتم مراجعة الطلب خلال فترة 15 يوم وبعدها ستصل رسالة الرد بالموافقة أن توافرت الشروط أو الرفض إن لم تتوافر.

كيفية الاستعلام عن نتائج استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور: