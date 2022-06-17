شروط وخطوات التسجيل في الحصول علي دعم المواشي والأوراق المطلوبة 1443

تقوم وزارة الزراعة والمياه والبيئة بالمملكة العربية السعودية ،بتقديم العديد من الخدمات ،والمساعدات للمواطنين ،والعاملين بالقطاع الزراعي ،ومن أهم المساعدات التي تقدمها الوزارة هو دعم المواشي ،فهو دعم مادي تقدمة الوزارة بشكل شهري ،والهدف منه هو تشجيع المواطنين ،والشباب السعوديين في العمل بالقطاع الزراعي ،بهدف تحقيق الإكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية ،والحيوانية ،وتحسين جودة الألبان ،وهذا يتم ضمن الخطة الموضعة لرؤية المملكة 2030 ،للإرتقاء بالمستوي المعيشي للمواطنين السعوديين ،لذلك تسعي دائما المملكة العربية السعودية في تقديم العديد من المساعدات للمواطنين .

شروط واجب توافرها للتسجيل في دعم المواشي السعودي 1443

لكي يتم التسجيل في دعم المواشي ،المقدم من وزارة الزراعة والمياه والبيئة السعودية ،لابد من توافر عدة شروط قد وضعتها الوزارة ،وهذه الشروط هي:

أولا:أن يكون المتقدم بطلب الدعم مواطن سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيم بالمملكة العربية السعودية إقامة دائمة.

ألا يقل عمر المتقدم للحصول علي الدعم عن 31 عاما.

لابد أن يمتلك المتقدم بطاقة صحية.

ألا يكون المتقدم بطلب الدعم محكوم علية ،أو موقوف.

لابد أن يمتلك المتقدم حساب بنكي ساري ومفعل.

يشترط أن يكون المتقدم من صغار مربي المواشي بالمملكة العربية السعوديه .

لابد أن يكون المتقدم أن يكون عامل في جهة حكومية ،أو قطاع خاص.

ألا يكون المتقدم مسجل في مراكز الأيواء التابعة للحكومة السعودية.

لابد أن يكون المتقدم ملتزم بجميع الشروط الصحية المعتمدة من وزارة الزراعة والمياه والبيئة السعودية.

الخطوات المتبعة للتسجيل في دعم المواشي 1443

لكي بتم التسجيل في دعم المواشي ،المقدم من وزارة الزاعة والمياه والبيئة السعودية ،لابد من إتباع عدة خطوات ،وضعتها الوزارة ،وهذه الخطوات هي:

أولا:الدخول علي بوابة دعم صغار مربي الماشية التابعة لوزارة الزراعة والمياه والبيئة السعودية.

يتم الضغط علي أيقونة تسجيل الطلب.

ثم بعد ذلك يتم رفع البطاقة الصحية للمتقدم.

ثم يتم الضغط علي تسجيل الدخول.

يتم قراءة الشروط والأحكام جيدا ،ثم الموافقة عليها.

ثم يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة ،بطريقة صحيحة ،مثل ،الأسم ،ورقم الهوية الوطنية ،ورقم الجوال ،وعنوان الإقامة ،وغيرها من البيانات المطلوبة.

يتم رفع جميع الأوراق ،والمستندات المطلوبة.

وأخيرا:يتم الضغط علي أيقونة تقديم الطلب.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول علي دعم المواشي 1443

لكي يتم الحصول علي دعم المواشي ،لابد من إحضار عدة مستندات ،وهذه المستندات هي: