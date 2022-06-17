نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحويل الزيارة إلى إقامة 2022 خطوات التحويل والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحويل الزيارة إلى إقامة 2022 ، لم تعد قضية تحويل تأشيرات الزيارة العائلية إلى إقامة سعودية أمرا صعبا بعد أن سمحت الحكومة السعودية بتحويل تأشيرات الزيارة العائلية إلى إقامة لمن يعيشون في السعودية كما كان الحال في الحالة السابقة ولكن بحسب الزيارة. التأشيرة – شروط وضوابط وإجراءات معينة يجب اتباعها قبل انتهاء الصلاحية والمغادرة من المملكة.

وأوضحتها هيئة الجوازات السعودية ، أن الخدمة هي واحدة من العديد من الخدمات التي تقدمها المملكة للوافدين المقيمين فيها ، بتوجيه من القيادة السعودية الرشيدة.

خطوات تحويل زيارة منزلية إلى إقامة في المملكة العربية السعودية

أوضحت مصلحة الجوازات السعودية الإجراءات المطلوبة لإتمام تعديل تأشيرة زيارة الأسرة وتحويلها إلى إقامة في السعودية ، والخطوات المحددة هي كما يلي:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة الخارجية السعودية .

. أدخل البريد الإلكتروني الخاص بالمقيم وكلمة المرور ورمز التحقق.

ثم قم بتسجيل الدخول إلى صفحة الملف الشخصي.

ثم انقر فوق رمز تعديل الطلب.

ثم قم بملء البيانات المطلوبة بالضبط في الحقول المخصصة لكل منها ، بما في ذلك: الاسم ، والصورة ، ورقم الهوية ، والحالة الاجتماعية.

ثم انقر فوق “تعديل البيانات”.

الأوراق المطلوبة لـ تحويل الزيارة إلى إقامة 2022 في السعودية

للموافقة على تحويل زيارة إلى إقامة في المملكة العربية السعودية ، يشترط المستندات التالية:

قم بزيارة النسخة الأصلية من صفحة التأشيرة.

نسخة طبق الأصل من الشهادة الجامعية إن وجدت.

نسخة طبق الأصل من السجل التجاري للشركة مقدمة الطلب.

طلب شخصي لوزير الداخلية.

نسخة طبق الأصل من تصريح الإقامة للزوج المقيم في المملكة.

نسخة من جواز السفر لفرد الأسرة الذي يحتاج لتحويل تأشيرة الزائر إلى إقامة.

كيفية تعديل وثائق تأشيرة الأسرة

وفي السياق ذاته ، وفيما يتعلق بمسألة تحويل الزيارات العائلية إلى الإقامة في المملكة العربية السعودية ، فقد أوضحت وزارة الخارجية السعودية الحصول على ومتابعة خدمة طلب تعديل وثائق تأشيرة الزيارة العائلية ، والخطوات المحددة هي كما يلي: