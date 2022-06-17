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عمر شويل - جدة حالات إيقاف التقاعد في التأمينات الاجتماعية وكيفية التحقق من التأمينات 1444، حيث وفرت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية على وقف صرف المستحقات المالية والاجتماعية للمتقاعدين وسوف نقوم بالتعرف على حالات الإيقاف للمتقاعدين في التأمينات الاجتماعية طريقة الاستعلام عن التعرف عليها من خلال المقال التالي.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

تعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من أهم وأبرز المؤسسات الحكومية في المملكة والتي تأسست عام 1969م بالمرسوم الملكي والتي تهدف إلى مساعدة الفقراء والمحتاجين في المملكة وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين داخل السعودية لسد حاجتهم الأساسية وتوفير مستلزمات الحياة المعيشية ورفع المعاناة على المواطنين.

كما يمكنك معرفة كيف تعرف مستحقاتك من التأمينات الاجتماعية.

حالات إيقاف التقاعد غي التأمينات الاجتماعية 1444

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بعض الحالات التي يتم إيقاف المتقاعدين من صرف معاش الضمان الاجتماعي وهذه الحالات كما في التالي:

إيقاف معاش التقاعد عند بلوغ الأبناء سن 26 عاما.

منع معاش الضمان عند وفاة المستفيد.

منع معاش الضمان عند الشفاء من العجز للمستفيد.

عند زواج النساء المستحقة للمعاش التقاعدي.

عند التحاق النساء بالوظيفة الحكومية والعمل بها.

منع المتقاعد من معاش الضمان الاجتماعي عند التحاقه بالوظيفة الحكومية.

طريقة من الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية

بعد التعرف على حالات إيقاف التقاعد في التأمينات الاجتماعية فيمكن التحقق السريع من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية يشكل إلكتروني سهل وسريع من خلال الطريقة التالية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية.

ثم تحديد الخدمة عبر الخدمات العامة.

الضغط على مفتاح تحقق الآن.

ثم اختيار خدمة المستحقات المالية من بين الخدمات المتاحة.

كتابة رقم السجل المدني في الخانة المخصصة لذلك.

إدخال رمز التحقق المرئي.

الضغط على مفتاح التحقق.

طريقة التسجيل في التأمينات الاجتماعية 1444

يمكن التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بشكل إلكتروني سهل من خلال الطريقة التالية:

التوجه إلى الموقع الرسمي الإلكتروني للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

الضغط على مفتاح تسجيل الدخول.

ثم اختيار الخدمة المراد الدخول عليها( أعمال/ جهة حكومية/ أفراد).

الضغط على سجل الآن.

إدخال جميع المعلومات والبيانات المطلوبة.

كتابة رقم الهوية الوطنية للمستخدم.

كتابة كلمة المرور للمستخدم.

كتابة رقم الجوال للمستخدم.

كتابة رمز التحقق المرئي للمستخدم.

كتابة البريد الإلكتروني للمستخدم.

التأكيد على كلمة مرور المستخدم.

الموافقة على الشروط والأحكام والإقرارات.

إتمام جميع الإجراءات المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل.

الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية للمتقاعدين

يمكن لجميع المواطنين الراغبين في معرفة معاش التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال الطريقة التالية:

الذهاب إلى صفحة الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية.

إدخال رقم السجل المدني للمستخدم.

ثم ملئ رقم الضمان الاجتماعي.

كتابة رمز التحقق المرئي.

الضغط على عرض.

وسوف تظهر جميع المعلومات والبيانات الخاصة بمعاش الضمان الاجتماعي.

شروط الضمان الاجتماعي للمتقاعدين

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية عدد من الشروط لتسجيل المتقاعدين في الضمان الاجتماعي وذلك من خلال التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.

بلوغ المتقاعد سن 60 عاما.

دخل المتقاعد قليل ولا يكفي لسد حاجته.

عدم استطاعة المتقاعد للعمل.

تقديم طلب للحصول على الدعم من التأمينات الاجتماعية.

عدم امتلاك المتقاعد سجل تجاري.

عدم امتلاك المتقاعد لأي عقارات أو مباني مسجلة باسمة.

تقديم الطلب إلكترونيا للاستفادة من الدعم وإرفاق جميع المستندات والأوراق المطلوبة.

كيف اعرف اني مسجل في التأمينات

يتم الدخول من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية والتحقق السريع والتأكيد على كتابة البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق وذلك للتيسير على المواطنين في المملكة.

وبذلك نكون تعرفنا على حالات إيقاف التقاعد في التأمينات الاجتماعية وكذلك طريقة التحقق السريع وأيضا معرفة طريقة التسجيل في التأمينات الاجتماعية والاستعلام عن التأمينات.