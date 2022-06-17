تمويل شخصي 500 ألف ريال بدون تحويل راتب بموافقة فورية

وفرت العديد من الجهات التمويلية في المملكة العربية السعودية العديد من المنتجات التمويلية التي تتناسب مع إمكانيات ودخل الأفراد، ولا سيما يمكن الحصول على التمويل الشخصي سواء بالتقديم على التمويل الشخصي إلكترونياً، أو عبر زيارة أي من فروع تلك الجهات، فسواء كانت شركات تمويلية، أو بنوك عاملة في المملكة، يمكن بعد الموافقة على طلبك الحصول على التمويل في أسرع وقت، شرط أن تكون كافة الأوراق والمستندات المطلوبة متوفرة لديك، وأن يكون المستفيد مستوفي كافة الشروط التي وضعتها تلك الشروط، ومن أبرز المنتجات التمويلية التي يبحث عنها العملاء في المملكة العربية السعودية، هو خطوات الحصول على تمويل شخصي، خاصةً إن كان يصل إلى 100 ألف ريال بدون كفيل.

تمويل شخصي بدون كفيل

خدمة الحصول على تمويل شخصي بدون كفيل متوفرة لدى العديد من الجهات كما سبق وتم الإشارة، تمويل 250 ألف ريال بدون تحويل راتب، ولكن شروط وإجراءات الحصول على المبلغ المالي تختلف من شركة لأخرى، وفي الشركة السعودية للتمويل حددت بعض الضوابط والشروط حتى يتمكن المستفيد من الحصول على التمويل، كما أنها نوهت إلى أن التمويل في كلا الحالات بدون تحويل راتب، بالإضافة إلى أنه يمكن الحصول على مبلغ يصل إلى 100 ألف ريال بدون كفيل، وإن كان مبلغ التمويل أعلى فيتطلب ذلك وجود كفيل.

مميزات التمويل الشخصي

مبلغ تمويل يصل إلى 500000 مليون ريال بشرط وجود كفيل.

مبلغ تمويل يصل إلى 100000 ريال بدون كفيل.

تمويل متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

تمويل شخصي بدون تحويل راتب.

هامش ربح تنافسي.

نسبة استقطاع تصل إلى 60 بالمائة.

يمكن سداد التمويل مبكراً في أي وقت.

الأوراق والمستندات المطلوبة

كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر.

خطاب تعريف بالراتب من جهة العمل.

تعبئة نموذج وطلب الحصول على التمويل.

خطوات الحصول على التمويل الشخصي

حددت الشركة السعودية للتمويل مجموعة من الخيارات المتاحة، سيارات مستعملة موديل 2018، التي يمكن من خلالها الحصول على التمويل، تتمثل الطريقة الأولى عن طريق زيارة رابط تمويل شخصي بدون تحويل راتب، أو عبر زيارة أي من فروع الشركة السعودية للتمويل، كما يمكن التواصل هاتفياً مع خدمة العملاء عبر خدمة التواصل اتصل بنا، كذلك وفرت الشركة السعودية للتمويل حاسبة تقديرية يمكن من خلالها حساب قيمة التمويل والقسط الشهري، وذلك بعد اختيار الراتب وجهة العمل والالتزامات الشهرية.