نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع التسجيل الإلكتروني في حملة الراجحي للحج المجاني 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت حملة الراجحي للحج الإلكتروني عن فتح باب التسجيل لكل راغبي الحج لهذا العام، مشيراً إلى أن التسجيل قد بدأ بالفعل يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو الجاري، وسيتم غلق باب التسجيل عند أكتمال العدد، وقد شهدت محركات البحث الإلكترونية تلك الفترة عمليات بحث كثيرة عن طرق التسجيل في حملة الراجحي للحج والبحث عن شروط التسجيل، بالإضافة للبحث عن رابط وموقع التسجيل، ولذلك سنقوم بتقديم كافة التفاصيل الخاصة بحملة الراجحي للحج لعام 2022 من خلال هذا المقال على موقع ثقفني. التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443 سنوضح لكم الآن خطوات التسجيل والتي يجب اتباعها بشكل صحيح لكل من يرغب في التسجيل بالحملة: أولاً الدخول على البوابة الإلكترونية لحملة الراجحي للحج.

إدخال رقم الهوية الوطنية.

تسجيل رقم الهاتف.

الضغط على مربع تسجيل الدخول.

اختيار المنطقة التابع إليها.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

الموافقة على الشروط والأحكام بعد قراءتها.

الضغط على زر إرسال.

وسوف يتم فحص البيانات التي قومت بإرسالها، وسيتم الرد على الطلب المقدم. أرقام التواصل مع حملة رجحي للحج متابعينا الكرام

يسرنا إبلاغكم بأنه سيتم نشر رابط التسجيل الإلكتروني والبدء في استقبال الطلبات

يوم غد الثلاثاء الموافق: 14-11-1443هـ حسب الرؤية الساعة الواحدة ظهرا ً

علما ً بأن المقاعد محدودة جداً والنظام سيغلق آلياً بعد إكتمال المقاعد

وحسب الشروط بالصورة التالية pic.twitter.com/FrvwsKRQXv — حملة الراجحي (@alrajhihaj) متابعينا الكرام

يسرنا إبلاغكم بأنه سيتم نشر رابط التسجيل الإلكتروني والبدء في استقبال الطلبات

يوم غد الثلاثاء الموافق: 14-11-1443هـ حسب الرؤية الساعة الواحدة ظهرا ً

علما ً بأن المقاعد محدودة جداً والنظام سيغلق آلياً بعد إكتمال المقاعد

وحسب الشروط بالصورة التالية pic.twitter.com/FrvwsKRQXv — حملة الراجحي (@alrajhihaj) June 13, 2022 شروط حملة الراجحي للحج للراغبين في التسجيل أن يكون الحاج لم يسبق له أداء الحج. جنسية المتقدم سعودية. أهلية الحاج الشرعية. الاستطاعة الجسدية لأداء الحج. ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عام، وألا يزيد عن 65 عام. غير مصاب بمرض كورونا. الحصول على تصريح الحج من الجهات الرسمية. استكمال جميع إجراءات جرعات لقاح كورونا المستجد. لم يسبق له غسيل الكلي أو مصاب بمرض مزمن. شروط حملة الراجحي للمقيمين 1443 تتيح حملة الراجحي للحج فرصة للمقيمين داخل السعودية لأداء فريضة الحج ولكن بشروط معينة تتمثل في: توفير تصريح إقامة ساري المفعول للمقيم. صحيفة السجل الجنائي للمقيم خالية تماماً. أن يكون حسن السير والسلوك. أن تكون صحته الجسدية جيدة لأداء الحج. لا يقل راتب المقيم عن 3000 ريال سعودي. الإقامة داخل السعودية لمدة عام على الأقل لقبول طلب أداء فريضة الحج في حملة الراجحي المجانية. المستندات المطلوبة لتسجيل في حملة الراجحي للحج تصريح من صاحب العمل. جواز السفر وإثبات إقامة مقدم الطلب. تقرير طبي يشتمل على فصيلة الدم. صورتان شخصيتان بحجم جواز السفر. عقد الخدمة الخاصة بالشركة المعتمدة من وزارة الحج والعمرة. تقديم شهادة صحية بالتطعيمات الخاصة بالتهاب السحايا والإنفلونزا الموسمية.

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