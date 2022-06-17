نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “steps” رابط التقديم وشروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية 2022 أبشر للتوظيف jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على طريقة الدخول إلى أبشر للتوظيف كلية الملك فهد الأمنية، حيث انتشر البحث عنها في جميع الأوساط السعودية وخاصة بين الشباب المنتهين من الشهادة الجامعية “البكالريوس” في المملكة، وتعتبر كلية الملك فهد الأمنية من أحد أشهر الكليات العسكرية في المملكة العربية السعودية، ويوجد مقر الكلية في مدينة الرياض، وهذا مما يجعل معظم الأشخاص الراغبين في الدخول بها من سكان منطقة الرياض والمناطق المحيطة بها، وسنتعرف معكم في هذا المقال على الشروط الجديدة للقبول، وطريقة التقديم، فتابع معنا سيدي المتابع.

كلية الملك فهد الأمنية

وقد أعلنت وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها الرسمي على تويتر عن فتح باب القبول لحملة الشهادة الجامعية “بكالريوس” بكلية الملك فهد الأمنية، وهذا في الدورة رقم 552 (ضباط)، وهذا في العديد من التخصصات المطلوبة، فتابعوا معنا لتتعرفوا على كافة التفاصيل.

شروط التقديم كلية الملك فهد الامنية

وبعد الإعلان الرسمي الخاص بوزارة الداخلية في صفحة كلية الملك فهد الأمنية، زاد البحث وتساؤلات الراغبين في التقديم عن الشروط الخاصة بالقبول هذه الدفعة، وهذه الشروط كالتالي، حسب ما جاء في الموقع الرسمي للكلية:

فتح باب القبول لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين للدورة رقم (52) بكلية الملك فهد الأمنية، من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية – على الرابط ⁦https://t.co/vJYkJGA6ua⁩. pic.twitter.com/etQpmnh0Sd — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) فتح باب القبول لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين للدورة رقم (52) بكلية الملك فهد الأمنية، من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية - على الرابط ⁦https://t.co/vJYkJGA6ua⁩. pic.twitter.com/etQpmnh0Sd — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) June 16, 2022

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من هذا الشرط من نشأ خارج المملكة مع والده في خدمة الدولة.

حسن السير والسلوك، وألا يكون له سابقة قضائية تمس الشرف والأمانة.

يجب أن يكون حاصلا على شهادة البكالرويس الجامعية، في التخصصات المطلوبة، والتي ستجدونها في شروط أبشر للتوظيف في الأسطر القادمة.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما وقت التقديم.

بالنسبة لطول المتقدم، فيجب ألا يقل عن 168 سم.

ألا يكون موظف حالي في أي جهة حكومية، أو سبق له العمل في أحد الوظائف العسكرية.

يجب أن تكون الزوجة سعودية (اذا كنت متزوج).

اجتياز اختبارات القبول، سواء البدنية أو الصحية أو المقابلة الشخصية.

أبشر للتوظيف كلية الملك فهد الامنية

ويمكن للسادة الراغبين في الانضمام للكلية التقديم إلكترونيا بكل سهولة ويسر، وهذا عبر موقع وزارة الداخلية أبشر للتوظيف، وهذا ما يمكنكم عمله عن طريق متابعة الخطوات الموضحة التالية:

اذهب إلى موقع أبشر للتوظيف الإلكتروني عبر الرابط الرسمي jobs.sa.

اضغط على ايقونة فتح باب القبول والتسجيل بكلية الملك فهد الأمنية الدورة 52.

ستظهر لك صفحة بها كافة الشروط الرسمية، وستجد بها التخصصات المطلوبة بشكل مفصل.

ثم اضغط على الوظائف المتاحة.

انقر على كلية الملك فهد الأمنية.

قم بإدخال كافة البيانات الخاصة بك بشكل صحيح كما هو موضح في المقطع.

بعد الانتهاء والتأكد من البيانات الخاصة بك، اضغط على تقديم الطلب.

وبعد تقديم الطلب الخاص بك، ستنتظر حتى يتم الإعلان عن نتائج القبول المبدئي بكلية الملك فهد الأمنية، والتي سنتعرف عليها أيضا في موقعكم ثقفني، ويلي نتائج القبول المبدئي اجراءات التقديم وعمل الاختبارات والمقابلة الشخصية، فتابع معنا.