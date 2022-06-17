أدخل رابط تسجيل كلية الملك فهد الأمنية دورة الضباط الجامعيين 1444 شروط القبول والتسجيل عبر jops.sa

أصبح البحث عن رابط تسجيل كلية الملك فهد الأمنية، من قبل الحاصلين على الشهادة الجامعية أهم الروابط التي يتم البحث عنها الآن، بالتزامن مع إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية السعودية، عن فتح باب القبول والتسجيل لحملة البكالوريوس في أكثر من 155 تخصص مختلف، من خريجي العام الدراسي 1442/1441 والعام الدراسي الحالي 1443/1442، وفق شروط التسجيل من أجل الالتحاق بدورة الضباط الجامعيين رقم 52، ونحن عبر موقع ثقفني سنقدم لكم رابط وخطوات التسجيل، والشروط العامة التي يجب توافرها للمتقدمين للدورة فتابعونا.

فتح باب القبول لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين للدورة رقم (52) بكلية الملك فهد الأمنية، من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية – على الرابط ⁦https://t.co/vJYkJGA6ua⁩. pic.twitter.com/etQpmnh0Sd — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) فتح باب القبول لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين للدورة رقم (52) بكلية الملك فهد الأمنية، من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية - على الرابط ⁦https://t.co/vJYkJGA6ua⁩. pic.twitter.com/etQpmnh0Sd — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) June 16, 2022

عداد تنازلي لموعد فتح التسجيل

رابط تسجيل كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين

الدخول على الموقع الإلكتروني أبشر توظيف jobs.sa. تسجيل البيانات المطلوبة للدخول للموقع. تحديد التخصص المطلوب التقديم والتسجيل به. ملء أستمارة التسجيل المطلوبة ويجب أن تكون البيانات دقيقة ومطابقة. النقر على الموافقة على الشروط العامة والأحكام. الضغط على حفظ البيانات والتأكيد عليها ثم إرسال الطلب وطباعته والاحتفاظ برقم الطلب.

شروط قبول كلية الملك فهد الأمنية دورة الضباط الجامعيين

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والمنشأ. يستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والدية خارج المملكة أثناء خدمة الوطن. الحصول على الشهادة الجامعية بنظام الانتظام ويجب أن تكون معادلة من قبل الوزارة في حالة أنها من الخارج. السن لا يزيد عن 27 عام عند بدأ العام الدراسي عدا الأطباء يمكن التقديم عند 30 عام. أن يكون حسن السير والسلوك ولائق طبياً ولا يعمل في أي وظيفة حكومية مدنية أو عسكرية. في حالة أن المتقدم متزوج يشترط أن تكون جنسية الزوجة سعودية. أن يجتاز جميع المقابلات والاختبارات المقررة للالتحاق بالدورة. يكون لا يعاني من أي أمراض مزمنة ويتمتع بالصحة العامة الجيدة.

مراحل تسجيل كلية الملك فهد الأمنية

المرحلة الأولى وهي مرحلة تسجيل البيانات وتقديم طلب الالتحاق بالدورة عبر رابط أبشر توظيف. مرحلة قياس الطول والوزن على المتقدمين ثم كشف النظر والأسنان والأذن. مرحلة الكشف النفسي من قبل متخصصين نفسيين. ثم إجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين وطرح بعض الأسئلة عليهم. وأخيراً مرحلة التقييم واختيار العناصر المناسبة.

تعليمات هامة

يجب أن تكون كافة البيانات المسجلة سليمة ومطابقة لبيانات الجهات ذات الشأن. أختيار التخصص الدقيق الذي يتناسب مع مؤهلة الدراسي حتى لا يتم أستبعاد الطلب. نتيجة القبول سوف يتم إعلانها عبر إرسال رسائل نصية على أرقام جولات المسجلين بعد الانتهاء من فحص المتقدمين وكذالك يجب متابعة منصة أبشر. سيتم فتح باب التقديم للتسجيل بإدخال طلب الالتحاق الأولي من خلال بوابة التوظيف بوزارة الداخلية خلال الفترة الموضحة.

التسجيل في دورة الضباط الجامعيين كلية الملك فهد الأمنية

الالتحاق بالمؤسسة العسكرية حلم كبير لجميع الشباب في المملكة العربية السعودية، لنيل شرف خدمة الوطن والدفاع عن أرضه، وكذالك لما لها من مميزات مادية كبيرة، والمعروف أنه بعد انتهاء الدورة يتم تعيين الخريجين، في إحدى القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية السعودية.