كيفية استرجاع رقم المشترك عند تغيير رقم الجوال وفقدان رقم المرور

وفر المركز الوطني للقياس بالمملكة العربية السعودية خدمة عملاء خاصة بالرد على استفسارات الطلاب، ومنها الطريقة المتبعة للحصول على رقم الاشتراك في حال فقدان رقم المرور وتغيير رقم الجوال اللذان تم التسجيل بها سابقاً، فقد أشار المركز أنه يمكن الحصول على رقم القياس الخاص بكل طالب وتحديث بياناته من خلال التواصل مع أحد ممثلي خدمة العملاء الخاصة بالمركز، عبر الاتصال مباشرة بالرقم الموحد الخاص به حيث من خلاله يتم الرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالطلاب، قد تم اتباع تلك الطريقة لتوفير الوقت والجهد على الطلاب بالتوجه للمقر الرئيسي.

كيفية استرجاع رقم المشترك عند تغيير رقم الجوال ونسيان رقم المرور

عدد كبير من الطلاب الراغبين في دخول جامعات المملكة العربية السعودية المتنوعة، يقوموا بخوض الاختبارات الخاصة المركز الوطني للقياس بالمملكة حيث من خلالها يتم إتاحة الفرصة أمامهم للدخول بالجامعات المرغوب بها، وقد نوه المركز خلال وقت سابق أنه في حالة تم تغيير رقم الجوال الخاص بالطالب وفقدان رقم المرور الخاص به، فيتعين عليه التواصل هاتفياً عبر الرقم الموحد للمركز 920033555، للاستعلام عن رقم الاشتراك بعد أن يتم تحديث بياناته الجديدة وإدخال رقم الجوال الجديد ورقم المرور الجديد أيضاً.

استرجاع رقم الاشتراك عبر الإنترنت

كما أتاح المركز إمكانية الحصول على رقم المشترك الخاص بالطالب والحصول على بعد تحديث البيانات والحصول على كلمة سر جديدة من خلال شبكة الإنترنت عبر اتباع ما يلي من خطوات:

التوجه إلى منصة قياس عبر الإنترنت. تدوين رقم السجل المدني في مكانه المخصص. إدخال كلمة المرور الجديدة. الضغط على تسجيل الدخول. من القائمة الرئيسية يتم الانتقال إلى الخيارات. الضغط على استمارة البيانات الأساسيّة ليتم طباعتها والحصول على الرقم.

تطبيق قياس الإلكتروني عبر الهاتف

يمكن من خلال تحميل تطبيق قياس على الهاتف المحمول الاستفادة من كافة خدمات المركز، فقد تم إطلاقه من قبلها ليلائم كافة أنظمة الجوالات سواء الأندرويد أو الأيفون بمجرد تحميله والنقر على أيقونة التطبيق يصبح خدمات المركز بين يديك من خلال كبسة زر واحدة وخطوات بسيطة يتم القيام بها، فمن خلال القائمة الشخصية أعلى التطبيق تظهر بيانات الطالب من الاسم وبيانات المدرسة التابع لها ورقم السجل المدني بالإضافة إلى رقم المشترك.