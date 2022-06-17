نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف الشركة السعودية للكهرباء في المقال التالي

أعلنت شركة السعوديه للكهرباء عن حاجتها لعدد معين من الموظفين من كلا الجنسين حيث تتوفر العديد من الوظائف في الشركة والتي سنتعرف عليها في هذا المقال تابعوا معنا. الوظائف المتوفرة في الشركة السعودية للكهرباء فني كهرباء.

محلل المحاسبة.

مهندسين كهربائيين.

محلل التخطيط والموازنة.

مهندس اتصالات.

أخصائي إدارة مخاطر المؤسسة.

محلل أول لإدارة مخاطر المؤسسة.

ممثل استقطاب المواهب. المستندات المطلوبة للتقدم لوظائف الشركة السعودية للكهرباء السيرة الذاتية.

نسخة من شهادة التجنيد.

نسخة من البطاقة الشخصية.

نسخة من شهادة الميلاد.

صورة الفيش الجنائي. كيفية التقديم على وظائف الشركة السعودية للكهرباء إرسال البيانات إلى البريد الإلكتروني من هنا. الشروط الواجب تواجدها لتحصل على الوظيفة مطلوب خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

يجب أن يكون لديك خبرة بالآلة الحاسبة.

أن تكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في مجال المهنة.

لديك معرفة بالمحاسبة.

لديك القدرة على التحدث باللغة الإنجليزية.

يجب أن يكون لديك مهارات تحليلية.

ينبغي أن تكون سعودي الجنسية. مزايا العمل في الشركة السعودية للكهرباء راتب شهري مرتفع حسب الوظيفة.

بدل سكن.

بدل مواصلات.

تأمين طبي.

عمل دورات تدريبية.

إنشاء صندوق تعاوني لدعم الموظفين.

تقديم قروض للموظفين. وظائف الشركة السعودية للكهرباء 2022 فيما يلي أهم وظائف الشركة السعودية للكهرباء 2022: اخصائي الرقابة الداخلية حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو نظم المعلومات الإدارية أو ما يعادلها.

لديه خبرة 10 سنوات في بيئة عمل مشابهة. محلل إدارة المخاطر حاصل على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات: (القانون، إدارة المخاطر، الهندسة، المالية، المحاسبة، الإدارة العامة، تكنولوجيا المعلومات، الأمن السيبراني) أو ما يعادلها.

لديه خبرة 5 سنوات في مجال إدارة المخاطر.

معرفة مبادئ إدارة المخاطر.

يجيد اللغة الإنجليزية. محلل الامتثال أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في: (قانون، هندسة، تمويل، محاسبة، إدارة عامة، تكنولوجيا المعلومات، نظم المعلومات الإدارية، الشؤون القانونية) أو ما يعادلها.

لديه 3 سنوات من الخبرة في الامتثال.

يجيد اللغة الإنجليزية. عمر شويل - جدة وظائف الشركة السعودية للكهرباء - ثقفني

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