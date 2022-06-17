نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في طاقات والفئات المستهدفة من برنامج حافز في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في طاقات ؛ يتم التسجيل في منصة طاقات الإلكترونية من أجل الحصول على إعانة مالية المقدمة من خلال طاقات للمواطنين في المملكة العربية السعودية الذين يقومون بالبحث عن عمل ويتم التسجيل في طاقات عن طريق بعض الخطوات التي تم وضعها لذلك ومن خلال مقالنا هذا سوف نقوم بتوضيح طريقة التسجيل في طاقات كما أننا سوف نقوم بتوضيح بعض الأمور التي تخص هذا الموضوع وذلك عبر صفحة موقع ثقفني.

طريقة التسجيل في طاقات 1444

من الممكن أن يقوم المواطن في المملكة العربية السعودية الذي يريد البحث عن عمل القيام بالتسجيل في منصة طاقات وذلك يتم بإتباع الخطوات التالية:

الولوج المباشر إلى بوابة طاقات الإلكترونية.

سوف تظهر بعد ذلك قائمة يتم من خلالها الضغط على أيقونة الدخول.

بعد ذلك يتم الذهاب إلى بوابة النفاذ الوطني الموحد.

القيام بتدوين اسم المستخدم وأيضاً كلمة المرور.

ثم يتم النقر على زر تسجيل الدخول.

التحقق من رقم الجوال.

وبذلك يكون للمستخدم القدرة على الدخول الى منصة طاقات.

طريقة التسجيل في طاقات كباحث عن عمل

من الممكن أن يتم التسجيل في طاقات كباحث عن عمل وذلك بواسطة بعض الخطوات التي تم وضعها لذلك وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص ببوابة طاقات taqat.sa

ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة مستخدم جديد.

يقوم المواطن بتسجيل الدخول إلى حساب المستخدم عبر بوابة نفاذ.

ثم الرجوع إلى بوابة طاقات.

على المستخدم أن يقوم بالذهاب إلى الصفحة الخاصة كباحث عن عمل.

ملء كافة البيانات المطلوبة.

وأخيراً وبعد القيام بالخطوات السابقة بطريقة صحيحة يكون المستخدم له القدرة على الدخول إلى بوابة طاقات.

شروط الاستفادة من برنامج حافز إعانة البحث عن عمل

توجد بعض الشروط والضوابط التي تم وضعها حتى يستطيع المواطنين في المملكة العربية السعودية الاستفادة من برنامج حافز إعانة البحث عن عمل وقد جاءت هذه الشروط والضوابط على النحو التالي:

لا بد أن يكون المواطن المتقدم للاستفادة من البرنامج سعودي الجنسية.

يجب ألا يقل عمر المستفيد عن عشرون عاماً وألا يتعدى عن خمسة وثلاثون عاماً.

يشترط على من يقوم بالتقديم للاستفادة من البرنامج قادر على العمل.

على المتقدم أن يكون قد قام في المملكة العربية السعودية مدة لا تقل عن عشرة أشهر في فترة الذي قام فيها بتقديم الطلب الدعم.

يجب ألا يكون المتقدم لديه سجل تجاري أو أي نشاط.

كما يجب ألا يكون المتقدم طالب في أي من مراحل التعليم أو التدريب في المملكة.

لا بد من عدم امتلاك المتقدم لاي دخل شهري ثابت.

يشترط ألا يكون المتقدم لديه أي معاش تقاعدي.

ألا يكون المتقدم موظفي لدى أي من القطاعين سواء العام أو الخاص.

الفئات المستهدفة من برنامج حافز

توجد بعض الفئات التي يتم استهدافها من قبل برنامج حافز إعانة البحث عن عمل وهذه الفئات تتمثل في الآتي:

من الفئات المستهدفة الباحثون عن عمل.

كما يتم استهداف المنقطعون عن العمل لمدة تصل إلى أكثر من عامين.

وأيضاً من هم يدخلون إلى سوق العمل فى أول عامين من إنتهاء مدة التعليم أو التدريب.

وفي الختام نكون قد قدمنا لكم طريقة التسجيل في طاقات كما قدمنا أيضاً طريقة التسجيل في طاقات كباحث عن عمل كما أننا قمنا بالتعرف على شروط الاستفادة من برنامج حافز إعانة البحث عن عمل وقمنا بذكر الفئات المستهدفة من برنامج حافز.