نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عجينة البيتزا بدقيق الشوفان قم بتناول البيتزا يوميا دون الخوف من السمنة في المقال التالي
البيتزا هى معشوقة الكبار والصغار ويود الكثير منا تناول البيتزا بإستمرار بدون ملل أو كلل ولكن جميعنا نعرف أن سعرات البيتزا عالية جدا وكمية النشويات فيها أكثر من كمية البروتين والخضروات لذلك الإكثار من البيتزا يسبب السمنة وتراكم الدهون في جميع أنحاء الجسم بالإضافة إلى أن الأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي يكونون قد حرموا من تناول البيتزا وبعض مرضى الأمراض المزمنة مثل مرض السكري يكون تناول البيتزا بكميات خطر عليهم وأيضا الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلوتين.
ولكن اليوم سنقدم لكم طريقة عمل بيتزا الشوفان بطريقة سريعة وسهلة والتي يمكن للجميع تحضيرها وتناولها دون أي خوف من زيادة الوزن أو من الجلوتين أو خرق النظام الغذائي ويمكن لمرضى السكري تناولها بدون خوف من إرتفاع مستويات السكر لديهم بالإضافة إلى وجود العديد من الفيتامينات الموجودة في الشوفان فهو يعتبر مصدر للطاقة ويحتوي على ألياف غذائية عالية ويساعد الشوفان على إنتظام مستويات السكر في الدم وتناول الشوفان يزيد من الشعور بالشبع.
مكونات تحضير بيتزا الشوفان:
- 90 جرام من دقيق الشوفان.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- 2 ملعقة كبيرة من الزبادي.
- 2 ملعقة من الصلصة أو الكاتشب.
- صدر دجاج مقطع ومتبل ومتشوح في ملعقة من الزبدة.
- زيتون شرائح.
- 50 جرام من الجبن الموزاريلا.
طريقة تحضير بيتزا الشوفان:
- في نصف كوب من الماء الدافئ نقوم بوضع الخميرة الفورية ونقلبها جيدا ونتركها لكي تنشط.
- نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه دقيق الشوفان والبيكنج بودر والملح والسكر.
- نقوم بمزج المكونات جيدا ثم نضيف إليهم الزبادي والخميرة ونقوم بالعجن الجيد.
- ثم نقوم بإحضار صينية الخبز ونقوم بدهنها بالزيت ونقوم بفرد العجينة.
- نقوم بدهن العجينة بالصلصة أو الكاتشب ثم نقوم بوضع الجبنة الموزريلا.
- ثم نقوم بوضع صدور الدجاج والزيتون ويمكن وضع فلفل أخضر.
- ثم نقوم بوضع جبنة موزريلا ثم نقوم بإدخالها الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.
- توضع بيتزا الشوفان على الرف الأوسط وتترك حتى تنضج مع متابعة النضج وتقدم.
مكونات تحضير بيتزا الطاسة:
- 3 أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر المخصص بالمعجنات.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- ماء دافئ للعجن.
- ملعقة كبيرة من السمنة بدرجة حرارة الغرفة.
- جبنة رومي.
- لانشون أو بسطرمة.
- زيتون شرائح.
- طماطم مقطعة قطع صغيرة.
- فلفل أخضر مقطع قطع صغيرة.
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