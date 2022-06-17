انت الان تتابع خبر موعد يوم عرفة 2022 واستطلاع الهلال .. وفقا للحسابات الفلكية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من الأشخاص، عن موعد يوم عرفة 2022 واستطلاع الهلال، على محرك البحث جوجل، والتي تكون وفقا للحسابات الفلكية، وتعتبر المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، هي المسئولة عن تحديد الموعد.

موعد يوم عرفة 2022 فلكيا:

حيث انه سيتم استطلاع هلال شهر ذي الحجة، يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو الحالي، وطبقا للحسابات الفكية سيكون موعد يوم عرفة، هو يوم الجمعة الموافق 8 يوليو المقبل، في حالة ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأربعاء.

كما انه بناء على ذلك سيبدأ الشهر يوم الخميس 30 يونيو، وبالتالي سيكون موعد يوم عرفة 9 ذي الحجة يوم الجمعة وعيد الأضحى سيكون يوم السبت الموافق 10 ذي الحجة، والموافق 9 يوليو.

أما في حالة عدم ثبوت هلال شهر ذي الحجة، سيكون يوم عرفة 9 ذي الحجة، والموافق يوم السبت 9 يوليو، أما عن موعد عيد الأضحى سيكون يوم 10 يوليو 2022.