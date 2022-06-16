نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن تاريخ انتهاء إقامة وافد عبر منصة أبشر absher.sa بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن التاريخ الخاص بانتهاء إقامة شخص وافد بالسعودية أمراً هام لجميع المقيمين حتى يتجنبوا التعرض لأي عقوبات تأخير أو يكون لديهم مخالفة، ولذلك فالجميع يبحث عن هذه الأمور فهو أصبح أسهل من ذي قبل يتم بشكل إلكتروني دون أي مجهود، ومن خلال هذا المقال سنقوم بتوضيح طريقة استعلام عن تاريخ انتهاء إقامة وافد.

استعلام عن تاريخ انتهاء إقامة وافد

تستطيع أن تقوم بالاستعلام عن المدة الخاصة بانتهاء إقامة شخص وافد بالمملكة السعودية، وهذا يكون عبر الاتباع لبعض الخطوات التي تلزم لهذا الأمر وهي كالآتي:

تدخل لمنصة أبشر الإلكترونية.

تضغط على خانة أبشر أفراد.

تسجل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم رمز التحقق وكلمة السر.

تضغط بعد على اختيار خدماتي ثم تختار الاستعلام الإلكتروني.

تختار زر الجوازات وتضغط عليه.

تنقر على خانة الاستعلام عن الصلاحية الخاصة بالإقامة.

تنتقل للصفحة التي تم تخصيصها حتى يتم إدخال البيانات للاستعلام عن المدة الخاصة بانتهاء الإقامة.





رسوم التجديد للإقامة السعودية

تم تحديد بعضاً من الرسوم التي تلزم لتجديد الإقامة داخل المملكة السعودية، وإليكم هذه الرسوم وهي كالآتي:

رسوم التجديد للإقامة التي تخص العمالة المنزلية 600 ريال.

رسوم التجديد لإقامة العامل بمنشأة 650 ريال.

تجديد العامل الزائد عن المحدد بالمؤسسة 1350 ريال.

رسوم التجديد لإقامة المرافق 2000 ريال.

الرسوم الخاصة بتعديل المهنة داخل بطاقة الإقامة خلال التجديد 100 ريال.

عقوبة عدم التجديد للإقامة بالسعودية

إن حكومة السعودية هي قد بينت عقوبة عدم التجديد للإقامة بالميعاد المحدد، وإليكم هذه العقوبات وهي كالآتي:

أولاً إن لم يتم التجديد بالمرة الأولى يدفع الشخص 500 ريال سعودياً.

عدم التجديد للمرة الثانية يجعل الشخص يدفع غرامة قدرها 1000 ريال سعودياً

وبالنسبة للمرة الثالثة عقوبته هي الترحيل من خارج السعودية تماماً.

أهمية التعرف على تاريخ الانتهاء للإقامة

إن معرفة مدة الصلاحية الخاصة بالإقامة للوافدين أمر هام، حيث أن التأخر بالتجديد يجعل الشخص الواحد مخالفاً، ولذلك عليه أن يجدد الإقامة قبل أن تنتهي بأيام، حتى يتجنب الدفع الغرامات والتي تكون 500 ريال خلال المرة الأولى، وبالثانية ألف ريال، وقد يصل الأمر للترحيل لأنه لم يتم التجديد للمرة الثالثة، ويمكنها من عدم دخول السعودية إلا بعد أن تمر سنوات.