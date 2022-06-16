نتائج قرعة الحج لحجاج الداخل 1443 كشفت عنها اليوم وزارة الحج والعمرة

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عمر شويل - جدة نتائج قرعة الحج لحجاج الداخل تم الإعلان عنها اليوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022 الموافق 17 ذي القعدة 1443 من قبل وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، حيث تم تسجيل أكثر من 297.444 طلب خلال فترة فتح باب التسجيل للقرعة الإلكترونية موسم حج العام الحالي 1443 من المواطنين السعوديين والمقيمين على أراضي المملكة بصورة نظامية، بمعدل 38% من الاناث و62% من الذكور، وقد صرحت وزارة الحج والعمرة أنه سيتم ارسال رسائل sms للمقبولين تمهيديًا لاتمام السداد خلال 48 ساعة عبر وسائل الدفع المتنوعة.
رابط الاستعلام عن نتائج قرعة الحج لحجاج الداخل وزارة الحج والعمرة 1443
إضافة لما سبق ذكره بإمكان المواطنين السعوديين والمقيمين على أراضي المملكة الذين تقدموا للتسجيل في حج 1443 الاستعلام عن نتائج قرعة الحج لحجاج الداخل وفق ما صرحت من قبل وزارة الحج من خلال تطبيق اعتمرنا والمسار الإلكتروني، كذلك لضرورة استكمال بيانات ورغبات الحجاج بالقرعة الإلكترونية 2022 وقد جاء نص التصريح كالتالي:
“للدخول في القرعة الإلكترونية الخاصة بالحجاج من داخل المملكة تأكد من استكمال بياناتك وإرسال الطلب”
وزارة الحج والعمرة تعلن تفاصيل ظهور نتائج القرعة الإلكترونية لحجاج الداخل 2022
في نفس السياق السابق ذكره أعلنت وزارة الحج والعمرة ردًا على استفسار بعض الأفراد بشأن تغير الباقات التي تم اختيارها من قبل عدد من حجاج الداخل، وذلك بعد ظهور نتائج القرعة، وصرحت الوزارة أن السبب في هذا الأمر أن القرعة الإلكترونية لم تتمكن من اختيار أي من الباقات اتي قام المرشح باختيارها، ولاعطاء فرصة أخرى سيكون للمرشح الخيار بقبول الباقة التي رشح لها من قبل الوزارة أو انتظار القرعة القادمة في حال الترشح.
كما ذكرت الوزارة في تصريحها أنه من لم يحالفه الحظ في هذا الفرز فلديه فرصة لاحقة بالفرز الذي يليه عندما تتوفر مقاعد أخرى إضافية، وأكد عبد الفتاح المشاط نائب وزير الحج والعمرة أن الطلبات المستبعدة أعدادها قليلة جدًا نسبيًا من إجمالي الطلبات، ومن تم استبعادهم من المرشحين تعود أسباب استبعادهم للتالي:
- أولًا أصحاب الطلبات الغير مستوفية الشروط.
- كذلك من لم تنطبق شروط أداء الحج 1443 علىهم.
- أيضًا من لم تنطبق المعلومات المذكورة في طلباتهم على حالة مقدم الطلب.
- في النهاية تم إتاحة تعديل الطلبات وإضافة الخدمات خلال مدة التسجيل التي امتدت لـ10 أيام.
شروط التسجيل التي نص عليها وزارة الحج والعمرة لأداء المناسك 1443-2022
في النهاية شروط التسجيل التي نص عليها أداء المناسك لهذا العام من قبل المسؤولين ومنها :
- أولًا يجب أن يكون عمر الحاج لا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 65 عام.
- كذلك ألا يكون قام بأداء فريضة الحج من قبل.
- كما يجب أن يكون الحاج محصن وفق درجات التحصين ضد كورونا المنصوص عليها.
- في النهاية لابد من أن يكون راغب الحاج خالي من جميع الأمراض المزمنة.
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