انت الان تتابع خبر مواطن سعودي يكشف تفاصيل جديدة مرعبة حول وفاة والده وأخيه عطشاً في صحراء وادي العجمان.. سبب موت الأب صادم (فيديو) والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - سرد بين بن فالح العجمي، القصة المأساوية لوفاة والده وأخيه عطشاً وسط صحراء وادي العجمان بمحافظة النعيرية، والخطأ الذي ارتكبه أبيه وتسبب في موته.
وأوضح العجمي، خلال مداخلة عبر "سكاي" ببرنامج "سيدتي":" خرج والدي صباح اليوم الذي توفي فيه مع أخي إلى وادي العجمان، وتأخرا ثم تلقينا اتصالاً منه بأن السيارة عالقة في الرمال".
وتابع: "الأهل دقوا على والدي وشقيقي الساعة 10، وكانت التليفونات مغلقة، ثم عاودوا الاتصال عليه ظهراً ولكن الجوالات كانت مسكرة وشعرنا بالقلق".
وأضاف: "شخص وجد السيارة عالقة نشر في الجروبات ومواقع التواصل الاجتماعي"، لافتا:"عثروا على والدي وأخي ووجدهما متوفيين".
وبين: "والدي مات من الإرهاق والشمس ولكن أخي مات عطشاً"، مبينا:"الخطأ الذي ارتكب والدي إنه نزل من السيارة مع ولده وقت الظهر".