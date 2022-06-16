مواطن سعودي يكشف تفاصيل جديدة مرعبة حول وفاة والده وأخيه عطشاً في صحراء وادي العجمان.. سبب موت الأب صادم (فيديو)

وأوضح العجمي، خلال مداخلة عبر "سكاي" ببرنامج "سيدتي":" خرج والدي صباح اليوم الذي توفي فيه مع أخي إلى وادي العجمان، وتأخرا ثم تلقينا اتصالاً منه بأن السيارة عالقة في الرمال".

وتابع: "الأهل دقوا على والدي وشقيقي الساعة 10، وكانت التليفونات مغلقة، ثم عاودوا الاتصال عليه ظهراً ولكن الجوالات كانت مسكرة وشعرنا بالقلق".

وأضاف: "شخص وجد السيارة عالقة نشر في الجروبات ومواقع التواصل الاجتماعي"، لافتا:"عثروا على والدي وأخي ووجدهما متوفيين".

وبين: "والدي مات من الإرهاق والشمس ولكن أخي مات عطشاً"، مبينا:"الخطأ الذي ارتكب والدي إنه نزل من السيارة مع ولده وقت الظهر".