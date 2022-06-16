نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آلية احتساب الدعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد و ما هي حالات استبعاد المطلقات والأرامل من المعاش في المقال التالي

عمر شويل - جدة آلية احتساب الدعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن إتاحة منصة الضمان الاجتماعي المطور لاستقبال طلبات التسجيل لمن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق للضمان، حيث إنه نظام أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يقوم نظام الضمان الاجتماعي المطور في المملكة على تقديم رواتب معيشية شهرية، ويسعى لتلبية الاحتياجات والمتطلبات الأساسية والضرورية لمن يستحقها من الأسر والأفراد ولمن تتوافق شروطهم مع شروط الاستحقاق التي تم تحديدها من قبل النظام، كما يمكن للمواطنين من جميع الفئات التي ترى بنفسها الأهلية والاستحقاق للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور التسجيل، كما أنه يمكن التعرف علي التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لزوجة المواطن و ما هي أهم الشروط.

آلية احتساب الدعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد

يمكن للمستفيد من الضمان الاجتماعي، أن يعرف قيمة راتبه في الضمان الاجتماعي المطور، وذلك بحسب التعديلات الجديدة من خلال الطريقة التالية:

حذف نصف القيمة الإجمالية للدخل الشهري المستحق، ويتم إضافة هذه القيمة إلى أقساط السنة. ثم يتم مقارنة إجمالي كل الدخل المحسوب مع الحد الأدنى الافتراضي للمستحق من المعاش التقاعدي. يتم حصر دخل الأسرة عن طريق جمع قيمة الدخل المكتسب لكل فرد من الأفراد. ثم إذا كان مجموع دخل الأسرة يزيد عن الحد المقرر يكون المتقدم من ضمن الفئات التي لا تستحق الضمان الاجتماعي. إذا كان مجموع دخل أفراد الأسرة أقل من الدخل المقرر يكون المتقدم من الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي. ثم يمكن أن يتم احتساب راتب الضمان الاجتماعي في حال الاستحقاق، كالتالي: عائل الأسرة 1100 ريال سعودي. كل فرد من أفراد الأسرة 550 ريالا سعودياً.

حالات استبعاد المطلقات والأرامل من معاش الضمان المطور

هناك عدد من الحالات التي يتم فيها استبعاد كل من المطلقات والأرامل من الاستفادة من معاش واستحقاق وأهلية الضمان الاجتماعي المطور، ونذكر منها ما يلي:

إذا لم تستوفِ الشروط المطلوبة الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور. ثم إذا تم التأكد بأن الأوراق والمستندات التي تم تقديمها غير صحيحة. إذا تأخر تحديث البيانات لأكثر من ثلاثين يوماً من إصدار طلب التحديث. ثم إذا لم تلتزم كلاً من المطلقة والأرملة من خطة التأهيل الصادرة بعد الموافقة على الطلب. إذا تم التثبت من عدم جدية المتقدمة للعمل. ثم إذا لم تقبل السيدة العمل رغم قدرتها على العمل. إذا تم التثبت من إقامة السيدة في أحد المراكز الخاصة بالإيواء. ثم إذا قامت السيدة بالتنازل عن المعاش. إذا توفيت السيدة يتم إيقاف المعاش الخاص بالضمان الاجتماعي.

حاسبة الدعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد

يتم احتساب المعاش المستحق للمواطن المقدم للطلب من خلال حاسبة الدعم الضمان الاجتماعي، من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ثم تسجيل الدخول لحساب المستفيد. اختيار حاسبة الدعم. ثم كتابة عدد التابعين من الأفراد مع عدم احتساب رب الأسرة. في حالة عدم وجود أفراد تابعين يتم كتابة صفر. النقر على المستحق. تظهر النتيجة وقيمة المعاش المستحق.

راتب الضمان الاجتماعي للمطلقات والأرامل

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رواتب للفئات المستحقة لكل من المطلقات من النساء؛ وكذلك الأرامل ولكل من يتبع لهم من أفراد، حيث عملت الوزارة على توحيد الرواتب لجميع الفئات بصورة واحدة، والتي كانت على الشكل التالي:

تحصل المرأة المطلقة والأرملة كذلك على مبلغ وقدره 1100 ريال سعودي.

يحصل كل تابع على 550 ريالاً سعوديا.

ومن الجدير بالذكر بأن الوزارة قد عملت على توحيد راتب الضمان الاجتماعي لجميع الفئات من موظفين في كل من القطاع الخاص والحكومي، ومن العاطلين عن العمل، والمتقاعدين، وغيرها من الفئات المستحقة لأهلية الضمان الاجتماعي.