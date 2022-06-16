بإيداع فورى وهامش ثابت تمويلك نقدى سريع ، تمويل شخصي بمبالغ مالية كبيرة تخدم كافة احتياجات ومتطلبات العملاء في المملكة العربية السعودية ، حيث يتميز هذا المنتج أنه لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن ولا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، كما يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة من هذا التمويل الشخصي من خلال إجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء.

بإيداع فورى وهامش ثابت تمويلك نقدى بدون كفيل ولا تحويل الراتب

فورى ونقدي أحصل على تمويلك بدون كفيل أو ضامن وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يعتبر هذا العرض أحد العروض التمويلية التي يبحث عنها الكثير من العملاء الراغبين في الاستفادة من حلول تمويلية سريعة وسهلة بسيولة نقدية فورية ، حيث جاء هذا العرض ضمن مجموعة متنوعة ومتكاملة من العروض التمويلية التي توفرها شركة التيسير للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث تقدم الشركة هذا المنتج بمبالغ مالية كبيرة تخدم احتياجات ومتطلبات العملاء المالية والشرائية بالمملكة وذلك من خلال شروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة.

تمويل شركة التيسير لقطاع الأفراد ومميزاته

قامت شركة التيسير للتمويل بتصميم منتج التمويل الشخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.

توفر الشركة العديد من خيارات للسداد لجميع العملاء والتي يمكن الاستفادة منها في تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع الراتب الشهري للعميل.

يمكن أن تبدأ فترة سداد مبلغ التمويل الشخصي من شركة التيسير للتمويل من 12 شهر وحتي 60 سنة.

توفر شركة التيسير للتمويل من خلال هذا العرض التمويلي مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 200 ألف ريال سعودي.

المواطن السعودي والمواطن الوافد أيضاً يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي شركة التيسير للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة.

يمكن أن يستفيد العميل من هذا المنتج بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

لا يحتاج الشخص المتقدم إلي تحويل الراتب الشهري له الاستفادة من قرض شركة التيسير للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة.

يتميز التمويل الشخصي من شركة التيسير للتمويل بهامش ربح تنافسي وثابت حتي نهاية مدة التمويل.

تعمل الشركة علي سرعة إيداع مبلغ التمويل الشخصي الذي يحتاج إليه العميل وذلك خلال 24 ساعة فقط من التقدم بالطلب.

الشروط والأحكام الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل