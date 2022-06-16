نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديلات نظام التقاعد الجديدة بالسعودية بالصور تعديلات مواد التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعديلات نظام التقاعد الجديدة هو أحد أهم الموضوعات التي تتصدر محركات البحث في الوقت الحالي, حيث كانت الحكومة بالمملكة العربية السعودية قد أعلنت عن وجود تعديلات جديدة بنظام التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية, وتعد أنظمة التقاعد هي واحدة من أهم الأمور التي تشغل بال العديد من الفئات في جميع أنحاء العالم بشكل عام, فيسعى الجميع للتعرف علي مصير مستقبلهم وكيفية مواجهة صعوبات الحياة بعد سن التقاعد, حيث يكون التقاعد للعديد من الأسباب لعل منها السبب الأكثر شيوعاً هو الوصول لسن التقاعد, والتقاعد نتيجة لموقف طبي, أو التقاعد لعدم الرغبة في الاستمرار بالعمل لوجود عمل بجهة أخري, ويشمل ذلك جميع القطاعات الحكومية والعامة وأيضاً الخاصة,وكانت المؤسسة العامة للتقاعد قد أوضحت بعض الشروط والأحكام الخاصة بأنظمة التقاعد وكيفية حساب مكافآت نهاية الخدمة بالسعودية, وفيما يلي وخلال السطور القليلة القادمة سيتم تناول تفاصيل تعديلات نظام التقاعد الجديدة التي أصدرها مجلس الوزراء بالسعودية.

تعديلات نظام التقاعد الجديدة بالسعودية

أعلن مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية من خلال وكالة الأنباء السعودية واس عن وجود بعض التعديلات في بعد المواد المتعلقة بنظام التقاعد المدني والعسكري وكذلك نظام التأمينات الاجتماعية, ويأتي ذلك تنفيذاً للأوامر الملكية السامية من جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشرفين يوم الثلاثاء الموافق 14 يونيو 2022 بذات الشأن وكانت هذه التعديلات علي النحو التالي:

فيما يخص نظام التأمينات الاجتماعية والذي تم تفعيلة بعد الأوامر الملكية رقم (م/33) الصادرة بتاريخ 3/9/1421 فقد تم تعديل عبارات من الفقرة الأولي من المادة الثانية وكذلك الفقرة الأولي من المادة العاشرة بإحلال عبارة ” وزير المالية ” بعبارة ” وزير الموارد الاجتماعية والتنمية البشرية”.

فيما يخص نظام تبادل المنافع بين نظام التقاعد المدني ونظام التقاعد العسكري والذي تم تفعيلة بعد الأوامر الملكية رقم (م/53) الصادرة بتاريخ 23/7/1424 فقد تم تعديل عبارات من الفقرة الثالثة من المادة السادسة بإحلال عبارة ” وزير المالية ” محل عبارة ” الوزير ” وكذلك حذف عبارة ” المشرف علي الجهة ” والتي تم ذكرها بعد عبارة ” يختارهم الوزير ” كما تم حذف عبارة ” ويتفق الوزيران علي من يتولى رئاسة اللجنة في دورتها الأولي ” المذكورة بعد ” وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة ” وعيرها من التعديلات والموجودة في الصورة.

فيما يخص نظام التأمين ضد التعطل والذي تم تفعيلة بعد الأوامر الملكية رقم (م/18) الصادرة بتاريخ 12/3/1435 فقد تم تعديل عبارات من المادة الأولي وكذلك الفقرة الخامسة من المادة الخامسة والعشرين بإحلال عبارة ” وزير المالية ” بعبارة ” وزير الموارد الاجتماعية والتنمية البشرية” في المادة الأولي وعبارة ” وزير الموارد الاجتماعية والتنمية البشرية ” بدلاً من عبارة ” الوزير “.

وبهذا تم شرح بعض التفاصيل الخاصة بالتعديلات الجديدة بنظام التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وكذلك نظام التامين ضد التعطل عن العمل مع إدراج بعض الصور الخاصة بالتعديلات.