بالتفصيل كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف في السعودية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف في السعودية حيث تعتبر مكافأة نهاية الخدمة واحدة من أهم الخدمات المالية التي يتم تقديمها من جانب الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، والتي يتم تقديمها في نهاية المدة المحددة للخدمة في نهاية مدة العمل الخاصة بالعامل في مختلف القطاعات التابعة للحكومة السعودية، ويتم احتساب هذه المكافأة بناء على آلية توضحها وزارة الموارد البشرية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف في السعودية.

نهاية الخدمة في السعودية

وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن مكافأة نهاية الخدمة هي عبارة عن مبلغ مادي يتم تقديمه من جانب صاحب العمل إلى العامل عندما يتم إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، والتي تأتي مبينة أنه يحسب بناء على إجمالي آخر أجر تقاضاه العامل، وقد أوضحت الوزارة تفاصيل احتساب هذه المكافأة والآلية التي تخضع لها.

كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف في السعودية

وبناء على ما أعلنته رسميا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، فإنه أنه يجوز أن يتم الاتفاق بين العامل وصاحب العمل، على ألا تتضمن مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها، وقد تكون هذه العمولات قابلة بطبيعتها للزيادة أو النقص، وقد أشارت إلى أن العامل يستحق الحصول على مكافأة نهاية خدمة كاملة، وذلك في حال انتهت العلاقة التعاقدية، وذلك بناء على النظام بغير حالة الاستقالة التي يتم تقديمها من الموظف، والتي أشارت إلى أنه عند انتهاء العلاقة التعاقدية، يتم العمل على احتساب أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية للسنوات الخمس الأولى، وقد أشارت إلى أنه عند الاستقالة يحصل العامل على ثلث المكافأة عن خدمة لا تقل عن سنتين متتاليتين، والتي لا تزيد عن حوالي 5 سنوات، ويتم الحصول على ثلثي المكافأة إذا زادت مدة الخدمة عن 5 سنوات متتالية، والمكافأة كاملة إذا بلغت مدة الخدمة 10 سنوات فأكثر، كما كانت قد أشارت إلى أن هناك حالات استثنائية تستحق المكافأة كاملة في حال الاستقالة، تتضمن من ترك العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، وذلك بالإضافة إلى العاملة التي أنهت العقد خلال 6 أشهر من تاريخ زواجها أو 3 أشهر من تاريخ وضعها.