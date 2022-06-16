نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل برنامج الإسكان التنموي وطريقة التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التسجيل برنامج الإسكان التنموي حيث يعتبر من اهم برنامج الإسكان التنموي هي أحد برامج المملكة العربية السعودية التي تدعم أصحاب الدخل المحدود والمنخفض لدعم الفئات الأكثر احتياجا، حيث تساعد هؤلاء الأفراد في الحصول على سكن مناسب لهم عن طريق توفير خدمات تمويلية أو تقديم سكن بأسعار مناسبة، كما تتيح إمكانية دفع قيمة الإيجار الشهري للعقار، وتهدف الوزارة من تطبيق هذا البرنامج إلى وصول نسبة المستفيدين من هذا البرنامج إلى 70٪ من مستفيدي الضمان الاجتماعي وقد قمنا من هذا المنطلق بشرح التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان في مقال سابق، ومن المقرر وصول عدد الوحدات السكنية بهذا البرنامج إلى 200 ألف وحدة وفقا لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان التي تنادي بفرص دعم حقيقية للمواطنين.

شروط التسجيل برنامج الإسكان التنموي

تسعى وزارة الإسكان بالتعاون مع الصندوق العقاري وبعض الجمعيات الأهلية إلى تلبية احتياجات الأسر التي ترغب في الحصول على سكن ملائم، كما أتاحت وزارة الإسكان خطوات وشروط تسجيل عملاء الضمان الاجتماعي في سكني وهذا البرنامج مختلف بعض الشئ عن برنامج الإسكان التنموي الذي سوف نذكر لكم شروطه في السطور التالية:

منح المستفيدين من الضمان الاجتماعي، والذين لا يمتلكون الدخل وحدات سكنية بإيجار شهري قيمته 200 ريال سعودي.

يحق لأصحاب مصدر الدخل الحصول على وحدات سكنية مقابل 800 ريال سعودي.

توفير وحدات سكنية لمستفيدي الضمان الاجتماعي بما يحقق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع.

تكون الأولوية للاستفادة من برنامج الإسكان التنموي من المستفيدين من الضمان الاجتماعي، والذين لا يمتلكون دخل آخر.

ومن الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية قامت بتخصيص حوالي 44 مليار ريال سعودي للفئات الفقيرة، وذوي الدخل المحدود، وتخصصت نسبة تتراوح ما بين 7 إلى 10٪ من إجمالي المشاريع في برنامج الإسكان التنموي.

طريقة التسجيل في برنامج الإسكان التنموي

أتاحت وزارة الإسكان إمكانية التسجيل في برنامج الإسكان التنموي عن طريق الإنترنت، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة الإسكان. الضغط على أيقونة التسجيل في الإسكان التنموي. إدخال رقم الهوية الخاص بالمتقدم. إدخال رقم الجوال. كتابة تاريخ الميلاد، والضغط على تسجيل.

ويذكر أن الوزارة كانت تسعى خلال 2020 أن تكون نسبة تملك الوحدات السكنية 60٪، وما زالت تعمل الوزارة على ذلك بحيث تصل هذه النسبة إلى 70٪ بحلول عام 2030